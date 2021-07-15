Hedef Enosis’ti

Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması yani Enosis idealinin yaşama geçirilmesini amaçlayan Yunan darbesinin 47’nci, Türkiye’de ise FETÖ’nün darbe girişiminin 5’inci yıldönümü nedeniyle bugün tören ve anma etkinlikleri düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, faşist Rum-Yunan ikilisinin gerçekleştirdiği 15 Temmuz 1974 darbesinin 47'nci, FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz 2016 darbe kalkışmasının 5. yıl dönümünde yaptığı açıklamada "faşist darbeleri bir kez daha lanetlediğini" belirtti.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz ise Türkiye’nin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 15 Temmuz’da bir kahramanlık destanı yazıldığını kaydetti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, Türkiye’de 15 Temmuz 2016’da yapılan darbe girişimine karşı Türk milletinin vermiş olduğu demokrasi mücadelesiyle ülkesindeki birlik ve beraberliği kimsenin bozamayacağını tüm dünyaya gösterdiğini belirtti.

Dünyada örneği yok

Milli İradeye Saygı Platformu da (MİSP), Türkiye’nin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü kutlayarak, darbe girişiminde şehit düşenleri andı.

Milli İradeye Saygı Platformu Başkanı Talip Sancar yaptığı yazılı açıklamada, Türk milletinin her zaman vatan, millet, bayrak ve ezan sevgisini yaşadığını ve tarihi boyunca hiçbir esarete boyun eğmediğini vurgulayarak, 15 Temmuz 2016’da yaşanan darbe girişiminde de dünyada örneği görülmemiş şekilde vatanına ve bayrağına sahip çıktığını gösterdiğini kaydetti.

15 Temmuz 1974 Cunta Darbesi

Darbe, Ada'yı Yunanistan'a bağlamak amacıyla Yunan generaller öncülüğünde Başpiskopos Makarios'a karşı yapılmış ve katliama dönüşmüştü. Darbe, Türkiye'nin 1960 Garanti Antlaşması'ndan kaynaklanan haklarını kullanarak 20 Temmuz'da Ada'ya çıkmasıyla başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

15 Temmuz 2016 FETÖ darbe girişimi

Türkiye, 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün darbe girişimine sahne olmuştu. 251 vatandaşın şehit olduğu, 2 bin 194 kişinin de yaralanarak gazi olduğu darbe girişiminde Cumhurbaşkanlığı, Meclis gibi önemli kamu kurumları bombalanmış, TRT işgal edilmişti. Darbe girişimi bertaraf edilmiş, Türk milletinin, polisinin ve askerinin direnişiyle başarısızlıkla sonuçlanmıştı.