Yerinde talep

Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler Komitesi üyeleri, Ankara’daki temasları kapsamında, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkan Vekili Sadi Süreyya Bilgiç tarafından kabul edildi.

Ankara’da temaslarına devam eden Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler Komitesi heyetinde Komite Başkanı Yasemin Öztürk’ün yanı sıra UBP Milletvekilleri İzlem Gürçağ Altuğra, Oğuzhan Hasipoğlu, HP Milletvekili Ayşegül Baybars ile Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat yer alıyor.

TBMM Başkan Vekili Sadi Süreyya Bilgiç, “KKTC’nin Türkiye’nin gönlünde eşsiz bir yeri olduğunu” belirterek, Türkiye ve KKTC’nin sahip olduğu iş birliği ve dayanışma ruhuyla her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğini söyledi.

Bilgiç, “TBMM’nin milli dava olan Kıbrıs ile ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini” kaydetti.

Bilgiç, “Kıbrıs Türkü’ne yönelik uygulanan haksız ve insanlık dışı izolasyonlar karşısında KKTC’nin sesini duyurabilmek, görünürlüğünü artırılabilmesini sağlamak amacıyla parlamenterler seviyesindeki temasların önem kazandığını” söyledi.

Bilgiç, “Meclislerimizin tam bir istişare ve iş birliği halinde, Kıbrıs Türk halkının layık olduğu mertebeye ulaştırılacağına yönelik inancımız ve kararlılığımız tamdır” dedi.

Öztürk: 50 yıldır izolasyonlara maruz kaldık

Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler Komitesi heyetinde Komite Başkanı Yasemin Öztürk ise konuşmasında KKTC’nin 50 yıldır izolasyonlara ve ambargolara maruz kaldığını ifade eden Öztürk, “Bir 50 yıl daha oyalanmak istemiyoruz. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi her masaya oturduğunda bizden yeni şeyler kazandı, her masaya oturduğumuzda yeni şeyler talep etti. Bizi sürekli masada oyaladı, biz artık bu oyunlara gelmek istemiyoruz, artık iki devletli çözümü dillendirmemiz gerekiyor, kesinlikle federasyonu konuşmamamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Öztürk konuşmasına şöyle devam etti:

“KKTC halkı olarak, sizden tanınma ve diğer devletlerle ilişki kurma yönünde desteğinizi bekliyoruz.”

TBMM Anayasa Komisyonu ile toplantı

Öte yandan Ankara’da bulunan Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler Komitesi üyeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) temasları kapsamında TBMM Anayasa Komisyonu üyeleri ile toplantı gerçekleştirdi.

Bozdağ’dan KKTC’ye selam var

Meclis’ten verilen bilgiye göre, TBMM’de 8 numaralı komisyon salonunda yer alan toplantının başında ilk sözü alan Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, KKTC heyetini TBMM çatısı altında ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, KKTC Cumhuriyet Meclisi’ne üye tüm vekillere ve Kıbrıs Türk halkına selamlarını gönderdi.

Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Yasemin Öztürk de konuşmasında, Ankara’daki temaslarında sürekli olarak “Türkiye’de ne varsa KKTC’de olmalı” söylemini duyduklarını ve bundan büyük bir memnuniyet duyduklarını kaydetti.