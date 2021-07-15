4 bin 849 kişi aşılandı

Kuzey Kıbrıs’ta dünkü pozitif vaka sayısı 116 olarak açıklandı, tedavisi tamamlanan 73 kişi taburcu edildi; 4 bin 849 kişi daha aşılandı. Güney Kıbrıs’ta ise 24 saatte bin 120 yeni vaka tespit edildi, bir de can kaybı oldu.

Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, son 24 saatte 20 bin 29 test yapıldı, 105'i yerel 116 pozitif vakaya rastlandı, 73 kişi taburcu edildi.

Pozitif çıkanlardan 35’i Lefkoşa, 47’si Girne, 13’ü Gazimağusa, 6’sı Güzelyurt, 3’ü Lefke, 1’i de İskele bölgesinden.

Vakaların bölgelere göre detaylı dağılımı şöyle:

Lefkoşa: Lefkoşa Merkez-6, Taşkınköy-3, Kaymaklı-2, Gönyeli-11, Alayköy-2, Hamitköy-2, Çağlayan-1,Göçmenköy-1, Haspolat-1, Kanlıköy-1, Gaziköy-2 ,Ortaköy-1, Yenişehir-1, Kızılbaş-1.

Girne: Girne Merkez-11, Aşağı Girne-1, Yukarı Girne-9, Dikmen-4, Zeytinlik-2, Karaoğlanoğlu-2, Karşıyaka-1, Beylerbeyi-1, Alsancak-4, Çatalköy-3, Karakum-1, Boğazköy-1, Edremit-1, Düzova-1, Lapta-5.

Gazimağusa: Gazimağusa Merkez-5, Tirmen-1, Maraş-2, Baykal-1, Karakol-1, Sanayi Bölgesi-1, Çanakkale-1, Paşaköy-1.

İskele: Mehmetçik-1

Güzelyurt: Güzelyurt Merkez-3, Kalkanlı-1,Aşağı Bostancı-1, Yuvacık-1.

Lefke: Lefke Merkez-2, Gemikonağı-1.

Covid-19 genel tablosu

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.661.786

Toplam Vaka Sayısı: 9404

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 8250

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1118

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 62

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 987

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 66

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 36

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3

Aşı ve bileklik

Ülke Genelinde dün Yapılan Aşı Miktarı: 4849

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 284

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 505

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2442

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 24.590

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs vaka sayısında yeni rekoru gördü.

Rum Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte bin 120 yeni vaka, bir de can kaybı açıkladı. Dünkülerle toplam vaka 87 bin 305'e, toplam can kaybı 383'e ulaştı.

Dün yapılan test sayısı 62 bin 656, hastanede tedavi gören kişi sayısı 165, durumu ciddi olanların sayısı 40 olarak açıklandı.