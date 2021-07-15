Grev gerdi

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), sağlık alanında yaşanan sorunlara çözüm üretilmediği gerekçesiyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Radyoloji Servisi’nde 08.00-13.00 saatleri arasında greve gitti.

KTAMS, Sağlık Bakanlığı önünde konuyla ilgili basın açıklaması yaparak, bakanlığa siyah çelenk bıraktı. Sendika yetkililerinin, bakanlık içerisindeki bahçede açıklama yapmak istemesi ancak basın mensuplarının içeriye alınmasına izin verilmemesi nedeniyle kısa süreli gerginlik yaşandı. Basın açıklamasına Radyoloji Servisi çalışanları da katıldı.

Bengihan: 40 yıldır açıklama yaparız

KTAMS Başkanı Güven Bengihan açıklamasında, ilk olarak bakanlık bahçesinde açıklama yapılmasına izin verilmemesine tepki gösterdi. Ülkenin güvenliğinden ve asayişinden sorumlu olanın polis örgütü olduğunu dile getiren Bengihan, güvenlik görevlisinin tutumunu eleştirdi. “40 yıldır burada eylem olur, 40 yıldır basın gelir ve burada çekim olur” diyen Bengihan, amaçlarının var olan sıkıntılara yönelik açıklama yapmak olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığı’nda çıkan pozitif vakaya değinerek, söz konusu kişiye acil şifalar dileyen Bengihan, temaslı olan Sağlık Bakanı Ünal Üstel’e de geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sağlık çalışanlarının hiç hak etmediği saldırılara uğradığını ifade eden Bengihan, tüm sağlık alanında bugün personel eksikliği yaşandığını belirtti. Toplam 300 tane mevsimlik işçi, 210 tane geçici işçi, 45 tane sözleşmeli istihdam edildiğini savunan KTAMS Başkanı Bengihan, “Biz hala daha sağlıkta personel eksikliği var diyoruz. Bunu duyan insanlar bize, ‘Sizin personel ihtiyacınız hiç mi bitmeyecek’ diyor” şeklinde konuştu.

“Eksikliklerin giderilmemesi halinde…”

“Sağlık çalışanlarının sesi olmaya devam edeceğiz” diyen Bengihan, eksikliklerin giderilmemesi halinde istemedikleri halde sağlıkta eylem yapmanın yeniden gündeme geleceğini kaydetti. Sağlık çalışanlarına hak ettikleri değerin verilmediğini ifade eden Güven Bengihan, çalışanların yanında olacaklarını belirtti.

