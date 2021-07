‘KKTC ilelebet yaşayacaktır’

Emir ERTORUN

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 20 Temmuz Barış Harekâtı’nın 47. yıldönümü dolayısıyla Mersin Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene katıldı.

Mersin Valisi Ali İhsan Su’nun eşlik ettiği Cumhurbaşkanı Tatar’ı tören alanına gelişte Kıbrıs gazileri karşıladı. Tatar, gaziler ve halkı selamladı.

Törende, anıta çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, şiirler okundu. Tören, halk dansları gösterisiyle sona erdi.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ilk olarak Mersin halkı, gaziler ve protokolü selamladı, Kıbrıs Türk halkının selamlarını sevgilerini iletti.

Enonis hayali bitmedi

Kıbrıslı Türklerin 1571’den beridir adada mücadele verdiğini, baskıya zulme katliamlara rağmen dik durduğunu, direndiğini, Türkiye’nin desteğiyle destan yazdığını, varlığını sürdürdüğünü ancak Rum ve Yunan tarafının Enosis hayalinin bitmediğini ifade eden Tatar, 1974’te Mehmetçik’in adaya çıktığını, bugünün Kıbrıs Türk halkının doğum günü olduğunu, özgürlüğüne egemenliğine bağımsızlığına devletine kavuştuğunu kaydetti.

Törende yapılan diğer konuşmalarda da, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığına kavuştuğu 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlandı, KKTC ve Kıbrıs Türk halkına destek belirtildi.

Kıbrıs tarihi ve milli mücadele yılları hakkında da bilgi verilen konuşmalarda, Kıbrıs Türk halkının egemenlik ve bağımsızlığına ulaşmasında kanını canını veren şehitler rahmetle gaziler şükranla anıldı.

Tören, toplu anı fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.

Silifke’de coşkulu karşılama

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Silifke’de 20 Temmuz Barış Harekâtı’nın 47. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen çelenk sunma ve bayram kutlamasına katıldı.

Kıbrıs Barış Harekâtı Şehitliği Hatıra Ormanı’nda yer alan törende, Cumhurbaşkanı Tatar’a Mersin Valisi Ali İhsan Su eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 47. yıldönümü dolayısıyla Mersin ilçesinde ziyaretler yaptığını belirterek, Kıbrıs Türk halkının selamlarını sevgilerini iletti.

Kıbrıs Türk halkının çektiği acılar ve verdiği var oluş ile yok oluş arasındaki mücadelede 20 Temmuz 1974’te yeniden doğduğunu, egemen bağımsız huzur ve güven içinde yaşamaya devam ettiğini belirten Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman her alanda yanlarında olduğunu, Kıbrıs konusunda da her zaman tam mutabakat içinde hareket ettiklerini vurguladı.

“Oyunu bozduk”

Federasyon tezinin bittiğini, oynanan oyunu bozduklarını ifade eden Tatar, oynanan oyunun; Kıbrıs Türk halkını azınlık, Türkiye’yi de Kıbrıs’tan çıkarmak olduğunu söyledi.

“Biz bu oyunda yokuz, federasyon sayfası kapanmıştır, Türkiye’nin desteğiyle yeni sayfa açtık, iki devletli çözüm tezini ortaya koyduk ve BM’de de bunu kayda geçirdim” diyen Tatar, Cenevre sonrası Kıbrıs’ta yeni bir dönem başladığını ifade etti.

Şehitlerin bu devlet için bedeller ödediğini, bugünlere gelmek için hep birlikte direniş ortaya konduğunu ifade eden Tatar, Kıbrıs Türk tarafının hiçbir zaman oyuna gelmeyeceğini, tavizler verilmeyeceğini vurguladı.