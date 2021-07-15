Dendias geliyor

Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis’in, Maraş açılımını engellemek amacıyla girişimlerini sürdürdüğü ve bu çerçevede ABD’nin Siyasi İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Victoria Nuland’la telefonda görüştüğünü belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, görüşmede Maraş konusunun ele alındığını belirtirken, Lefkoşa Rum kesiminin, ABD Başkanı Joe Biden’ın, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi olan ülkelerin liderlerine yönelik müdahalesine yatırım yapmakta olduğuna işaret etti.

Rum kesiminin, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell’in geçtiğimiz Pazartesi günü gerçekleşen AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısının ardından yaptığı açıklamayı özellikle olumlu olarak kayda geçirdiğini de yazan gazete, Borrell’in, BM Güvenlik Konseyi kararlarına atıfta bulunması ve Kıbrıs’ta iki devlet çözümüyle ilgili herhangi bir tartışmayı reddetmesinin haricinde, dolaylı olarak Türkiye’ye uyarı mesajı gönderdiğini öne sürdü.

“Lefkoşa’daki diplomatik çevrelerin, Borrell’in, önümüzdeki günlerde olağanüstü bir AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısına ihtiyaç olmamasını umduğunu ifade edip, açıklamasına son verdiği bu ifadeyi özellikle vurguladıklarını” kaydeden gazete, bunun Ankara’ya yönelik dolaylı bir uyarı olarak yorumlandığını ileri sürdü.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın önümüzdeki hafta Güney Kıbrıs’a gitmesinin beklendiğini de haber veren gazete, Dendias’ın, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KKTC ziyareti ışığında koordinasyonda bulunmak için, 21 Temmuz’da Güney Kıbrıs’ta olacağını bildirdi.

Başsavcı açıklama yaptı

Öte yandan Rum Başsavcısı Yorgos Savvidis ise yaptığı açıklamada, Rum Hukuk Dairesinde, uluslararası prestije sahip yabancı uzmanlardan oluşan bir grupla birlikte, Kıbrıs sorunu konusu ve Maraş konusuyla ilgilenen bir grup olduğunu ifade etti.

Son 6 ay içerisinde, yabancı hukuk uzmanlarından bir dizi uzman görüşü aldıklarını da söyleyen Savvidis, Maraş konusuyla ilgili bir soruya yanıtında ise, bunun bazı hukuki uzantılara sahip olan siyasi bir konudan ibaret olduğuna işaret ederek, Rum Hukuk Dairesinin uluslararası prestije sahip uzmanlar gurubuyla iletişim içerisinde olduğunu ve bunlardan tavsiyeler aldıklarını söyledi.

Bu tavsiyeleri görevi gereği Rum Yönetimi Başkanı ile Dışişleri Bakanına ilettiğini dile getiren Savvidis, siyasi meseleyle ilgili konularda, yetkili devlet birimleri ile özellikle Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’e ve Dışişleri Bakanlığına hukuki destek sağlamanın Hukuk Dairesinin önemli bir görevi olduğuna işaret etti.

Hukuk Dairesinde çok iyi bir grupları olduğunu ve bunun kendi içinde Kıbrıs konusu ve Maraş konusuyla ilgilendiğini yineleyen Savvidis, uluslararası prestije sahip yabancı uzmanlardan oluşan bir gruba da sahip olduklarını ve bunların tüm bu konularda kendilerine tavsiyelerde bulunduklarını yineledi.

Bu konuların hassas konular olduğunu da dile getiren Savvidis, siyasi kararları alacak olan yetkililer tarafından neyin tartışılması gerektiği konusunda, buna daha fazla yön vermeyi uygun bulmadığını dile getirdi.