Salgın henüz atlatılmadı

Başbakan Ersan Saner, hükümetin 19 Temmuz Pazartesi gününün idari tatil verilmesini kararlaştırdığını, böylece Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkacağını açıkladı.

Başbakan Saner, kamu çalışanları, kamu emeklileri gibi sosyal sigorta emeklilerinin de yılın ilk altı ayında oluşan hayat pahalılığı nedeniyle Temmuz ayı sonunda maaşlarını yüzde 8.83’lük artışla alacaklarını kaydetti.

Saner, Coronavirüs salgınının henüz atlatılmadığını göz önünde bulundurarak koşullara uymaları çağrısında da bulundu.

Saner’den Beyarmudu çıkarması

Başbakan Ersan Saner, Beyarmudu Belediyesi’nin Pile’deki Aydan Karahan Stadyumu’na su götürme projesinin İngiliz Üsleri tarafından engellenmesi üzerine bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Başbakan Ersan Saner, İngiliz Üsleri tarafından su konusunda yapılan müdahaleyle ilgili Dışişleri Bakanlığı nezdinde çalışma başlatıldığını vurgulayarak, bölge halkına “Haklı davamızın sonuçlanması için her zaman sizin yanınızdayız. Vatandaşa hizmet noktasında kimsenin müdahalesine izin vermeyeceğiz” dedi.

Beyarmudu bölgesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden Başbakan Ersan Saner, daha sonra Beyarmudu Belediyesi’ni ziyaret etti.

Başbakan Saner, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip’ten son günlerde bölgede yaşanan sorunlar hakkında bilgi aldı.

Bölgede bulunmaktan dolayı memnuniyetini dile getiren Başbakan Ersan Saner, hükümetin Beyarmudu Belediyesi yanında Pile ve Beyarmudu muhtarlarına her zaman her türlü imkânı seferber etme konusunda hazır olduğunu kaydetti.

Edip: Su projemiz engellendi

Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, son günlerde bölgede bazı sıkıntılar yaşadıklarını ifade ederek, bölgedeki futbol sahasına su götürme projesinin politik nedenlerle İngiliz Üsleri makamları tarafından engellendiğini anlattı.

İngiliz Üs bölgesi sınırında kalan ve İngiliz üslerinden sözlü onay da alınarak 40 metrelik bir su borusu döşendiğini ve elzem insani bir ihtiyaç olan suyun politik sebeplerden dolayı durdurulmasının kendilerini üzdüğünü de anlatan Edip, İngiliz üsleri yöneticilerinin Güney Kıbrıs’taki yasaları Beyarmudu ve Pile bölgesindeki Kıbrıs Türk halkına da uygulamaya çalıştıklarını belirtti.