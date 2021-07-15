Uçaner Corona’ya yakalandı

Lefkoşa Acil Durum Hastanesi (Pandemi Hastanesi) Başhekimi Dr. Erol Uçaner’in hem antijen hem de PCR test sonucu pozitif çıktı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Uçaner, durumunun iyi olduğunu ve tedavisine başlandığını duyurdu. Uçaner ayrıca, "çok sayıda temaslısı olduğu" yönündeki haberlere tepki gösterdi, nedenlerini açıkladı.

Pandemi Hastanesi Başhekimi Uçaner’in PCR test sonucu da pozitif çıktı. Sabah saatlerinde yaptırdığı antijen testinin (hızlı test) pozitif çıkmasının ardından kendini evde izole eden ve PCR test sonucunu bekleyen Uçaner, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında, sonucun pozitif çıktığını duyurdu. Açıklamasında, “çok sayıda temaslısı olduğu” yönündeki iddialara tepki gösteren Uçaner, kimseyle teması olmadığını vurguladı. Tedavisine başlandığını aktaran Uçaner, Pandemi Hastanesi’ndeki meslektaşlarına da tarama yapıldığını belirtilerek, “Acil Durum Hastanesi sistemi kurulmuş, sorunsuz olarak bensiz ama tüm mesai arkadaşlarımla hizmete olması gerektiği gibi devam ediyor” dedi.