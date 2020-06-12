Eylem sırası eczacılarda!

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB), meslek tadil yasası verilen sözler doğrultusunda Meclis’e iletilmediği takdirde 18 Haziran Perşembe günü saat 14.30’da Sağlık Bakanlığı önünde eylem yapacağını duyurdu.

KTEB’den yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı’nın ülkenin sağlık alanında göz ardı edemeyeceği bir sektörün baş aktörleri olan eczacıları “ilgisiz, duyarsız ve umursamaz bürokratik yaklaşımları sayesinde sokaklara dökmekten çekinmediği” savunuldu.

Açıklamada, birliğin 2 Kasım 2019’daki genel kurulunda tüm üye eczacılarının oybirliği ile kabul ettiği ve birliğin özerk yapısının ve özel eczane eczacılarının tek güvencesi olduğu belirtilen KTEB Meslek Tadil Yasası’nın o günden beri ötelendiği ve gerekli hassasiyetin gösterilmediği kaydedildi.

Eczacılar Birliği açıklamasında, o günden bu yana Sağlık Bakanlığı’na sırasıyla Aralık 2019, Şubat 2020 ve en son 14 Mayıs Eczacılık Günü’nde resmi ziyaretlerde bulunulduğu hatırlatılarak bu görüşmelerde bakandan, yasa değişikliğinin Meclis komitesine gönderileceği sözü alındığı belirtildi.

Açıklamada, verilen sözler doğrultusunda meslek tadil yasası Meclis’e iletilmediği takdirde 18 Haziran Perşembe günü saat 14.30’da Sağlık Bakanlığı önünde tüm üye eczacılarla birinci eylem planı kararı alındığı da duyuruldu ve “1.Eylem Planı’nın ilgili Bakanlık tarafından dikkate alınmaması halinde, 2. ve süresiz eylem planlamasının yapılacağını tüm kamuoyuna bildiririz” denildi.