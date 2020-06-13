Borçları düzenleyen yasa önerisi kabul edildi

Cumhuriyet Meclisi, Borç İlişkilerinde Uygulanacak Kuralları Düzenleyen Yasa Önerisi’ni Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici (AD-HOC) Komitesi dün, tüketici kredilerine ilişkin düzenlemeleri de içeren Borç İlişkilerinde Uygulanacak Kuralları Düzenleyen Yasa Önerisi’nin üçüncü okunuşunu gerçekleştirdi. Yasa önerisi onaylandı ve Meclis’e sevk edildi.

Söz konusu Yasa Önerisi’nin tümünü oybirliği ile kabul ederek Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Cumhuriyet Meclisi, Borç İlişkilerinde Uygulanacak Kuralları Düzenleyen Yasa Önerisi’ni Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici (AD-HOC) Komitesi UBP Milletvekili Sunat Atun Başkanlığı’nda, saat 09.00’da toplandı.

Komite’ye, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Salahi Şahiner, UBP Milletvekili Özdemir Berova, UBP Milletvekili Kutlu Evren, CTP Milletvekili Özdil Nami, HP Milletvekili Mesut Genç, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, DP Milletvekili Koral Çağman ve TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit katıldı.

Komite toplantısına davetli olarak ise, Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay ve Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi Müdürü Şifa Karahasanoğlu katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerini bildirdiler.