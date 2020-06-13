Özyiğit, Bakan Taçoy’un icraatlarını beğenmiyor

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’un göreve geldiği ilk günden itibaren KIB-TEK’e yatırım yapmaktan ısrarla kaçtığını, hatta bu yönde attığı imzaya bile sadık kalmadığını savundu.

Özyiğit, “Bakan bu toplumun geleceğini düşünüyorsa, özele bağımlı kalınmasına neden olacak anlayıştan biran önce vazgeçmelidir” dedi.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit yaptığı yazılı açıklamada, ülkede enerji alanına elzem bir gereklilik olan yeterli yatırımın dönemsel mazeretlerle sürekli ötelendiğini, enerji alanına zamanında yatırım yapılmadığı için, verimsiz ve fuel-oil ile çalışan santrallerden dolayı ülkenin kirli enerji kullanarak toplumu zehirleme noktasına getirildiğine dikkat çekti.

Özyiğit, temiz enerji sağlayan ve sürdürülebilir yapıya kavuşmanın yolunun 4’lü hükümet döneminde, KIB-TEK yönetiminin ortaya koyduğu enerji yatırım stratejisine uygun hareket etmek olduğunu vurguladı.

15 yılda AKSA’ya verilen kira bedeliyle 300 milyon dolarlık yatırım yapılabileceğini belirten Özyiğit, önümüzdeki dönemde aynı hatanın tekrarlanmaması gerektiğini kaydetti. Özyiğit, ülkede enerji üretimine yatırım yapmamanın toplumun geleceğinden çalmak anlamına geldiğini kaydetti.

TDP Başkanı Özyiğit, ülke elektrik üretiminde mevcut yüzde 55 Kıb-Tek, yüzde 45 AKSA dengesini korumak isteyen Taçoy’un kendisine farklı platformlarda, son olarak da geçtiğimiz hafta Meclis’te yöneltilen “Mart 2024’ten sora AKSA ile devam edilip edilmeyeceğine dair düşünceniz nedir?” sorusuna cevap vermekten ısrarla kaçındığını savundu.

Enerji politikasının yetersiz ve ülke gerçekleri ile uyuşmadığının kamuoyunun bilgisine getirilmesinden ve bu tür sorulara muhatap kalmasından rahatsız olan Bakan’ın çıktığı televizyon programlarında bile bunu dile getirmeye başladığını belirten Özyiğit, “AKSA ile ilgili yalnızca TDP değil, kendi partisinin milletvekilleri de benzer şeyleri söylemektedir” dedi.

