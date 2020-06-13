Rektörlük için seçim ikinci tura kaldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) Prof. Dr. Necdet Osam’ın istifasıyla boşalan rektörlük için eğilim yoklaması (seçim) yapıldı. DAÜ’de Rektörlük için yapılan seçimde Prof. Dr. Aykut Hocanın ile Prof. Dr. Ahmet Sözen ikinci tura kaldı. İkinci tur seçimi Pazartesi günü yapılacak.

DAÜ’de dün rektörlük için eğilim yoklaması yapıldı. Saat 8.30’da başlayan ve 15.30 sıralarında tamamlanan seçimde adaylığı kabul edilen Prof. Dr. Turgay Avcı, Prof. Dr. Aykut Hocanın, Prof. Dr. Mustafa İlkan, Prof. Dr. Dennis A. Siginer, Prof. Dr. Ahmet Sözen ve Prof. Dr. Vedat Yorucu yarıştı.

DAÜ yasasında rektörlük için seçim maddesi bulunmaması nedeniyle Senato, rektör adayının demokratik yoldan seçilmesi için DAÜ’de tüm çalışanların ve öğrenci temsilcilerinin katılımıyla eğilim yoklaması gerçekleştirildi.

Buna göre eğilim yoklamasında bin 330 DAÜ çalışanı ve 14 öğrenci temsilcisi oy kullanadı.

Kovid 19 salgını nedeniyle yurt dışında olup ülkeye dönemeyenler veya riskli gruplarda olan 42 seçmen on-line oy kullandı. On-line seçimde DAÜ’de görevli operatörler seçmenle bire bir irtibat kurarak ve kimlik tespiti yapıldı.

İki isim önde

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde rektörlük için yapılan seçimde (eğilim yoklaması), Prof. Dr. Aykut Hocanın ile Prof. Dr. Ahmet Sözen ikinci tura kaldı.

DAÜ’de 6 sandıkta bugün gerçekleştirilen seçimde Prof. Dr. Aykut Hocanın yüzde 39.03, Prof. Dr. Ahmet Sözen yüzde 23.26 oy oranı ile ikinci tura kaldı.

Diğer adaylardan Prof. Dr. Turgay Avcı yüzde 22.66, Prof. Dr. Vedat Yorucu yüzde 10.70, Prof. Dr. Mustafa İlkan yüzde 3.97 ve Prof. Dr. Dennis A. Siginen yüzde 0.38 oranında oy aldı.

Seçimde 1344 seçmenden 1272’si oy kullanırken; 1262 oy geçerli sayıldı.

Birinci turda adaylardan hiçbiri yüzde 50 artı oy alamadığı için ikinci turda en çok oy alan iki aday yarışacak.

İkinci tur seçimi Pazartesi günü yine 08.30-15.30 saatleri arasında gerçekleşecek.