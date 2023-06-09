Eğitim yapılmadı ama karne dağıtıldı

Serdar ŞENGÜL

Kuzey Kıbrıs’taki orta dereceli okullarda karne dağıtımı dün yapıldı. Öğretmenlerin uzun süre devam eden grevi nedeniyle derslerde aksama yaşayan ve son sınav hakkını kaybeden öğrencilerin bir kısmı ‘yüksek notla’ mezun olurken, bir kısmı da bütünlemeye bırakıldı. Bu durum öğrenciler kadar aileleri de huzursuz etti.

Diyalog muhabirine konuşan öğrenciler, eğitim yılını sevinçle, gurur ve mutlulukla tamamlayamadıklarını belirterek, Coronavirüs salgınından sonra öğretmen grevlerinin yarattığı olumsuzluklara dikkat çekti. Bazı öğrenciler “sınavların iptali notunu yükseltmek isteyenler için hiç de iyi olmadı” diyerek, Eğitim Bakanlığı ile sendika arasındaki anlaşmaya tepki gösterdi.



Tatil buruk başladı

Orta dereceli okullarda karneler dün dağıtıldı, yaz tatili başladı ancak, grevler nedeniyle birçok öğrenci bütünlemeye kaldı.

Geçen yıl eylül ayında başlayan ders yılı, bütünleme ve sorumluluk sınavları haricinde tamamlanmış oldu. 27 bini aşkın öğrencinin eğitim gördüğü orta dereceli okullarda dün sabah, hem karne alan öğrenciler hem de karneleri dağıtan öğretmenler, heyecanlı anlar yaşadı. Öğrenciler, bir yıllık çalışmalarının sonucunu, yılsonu karnelerine yansıyan puanlar ve değerlendirmelerle aldı.

Karne notları iyi olan öğrenciler sevinçle yaz tatiline başlarken, düşük notları olanlar, önümüzdeki günlerde yapılacak bütünleme ve sorumluluk sınavlarında daha iyi notlar almak için çalışacak.

Bütünleme ve sorumluluk sınavları

Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı okulların 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Kapanış Dönemi Akademik Çalışma Takvimi’ne göre, bütünleme ve sorumluluk sınavları 12-16 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

Grevler nedeniyle bütünlemeye kalan öğrenciler, ayın ortasına kadar yine ter dökecek.

Diyalog’a konuşan öğrenciler, eğitim yılını sevinçle, gurur ve mutlulukla tamamlayamadıklarını belirterek, Coronavirüs salgınından sonra öğretmen grevlerinin yarattığı olumsuzluklara dikkat çekti.



Ne dediler?..

Belin Elçi

“Eğitim yılımız güzel geçti diyebilirim, sonunda karnelerimize kavuştuk. Öğretmenlerin grevi olmasaydı ikinci sınavlarımızda başarılı notlar almayı hedefliyorduk ancak bundan mahrum kaldık. Çünkü düzeltilmesi gereken dersler notlarımız vardı.”

Nilüfer Aşıyeva

“Bu yıl okul hayatımız oldukça ağır geçti. Coronavirüs salgınından sonra yapılan bu grevler eğitimin bir kez daha aksamasına neden oldu.

Bazı arkadaşlarımız ya sınıfta ya da bütünlemeye kaldı. Bunları görünce eğitim yılını buruk bitiriyoruz.”



Arda Bilginer

“Zorlu dönem atlattık, sınıfta kalan arkadaşlarımız oldu ve durum bizi üzdü. Grevler nedeniyle öğretmenler farklı uygulamalara girdi. Teşekkür belgesi beklemeyen arkadaşlarımız belge aldılar, umarım diğer dönemimiz daha güzel olacak.”

Deniz Uzun

“Yorgun bir dönem geçirdik; özellikle okula gidemediğimiz günlerde çok sıkıldık, arkadaşlarımızdan ayrı kaldık. Bazılarımız bir şekilde sınıfı geçti ama bir yanımız hep buruk kaldı. Sınıfı geçemeyen arkadaşlarımız için çok üzüldük. Artık derslerimizden geri kalmak istemiyoruz.”



Çınar Ertaç

“Karnemizi aldık, heyecanlıyız ancak yine de yarım hissediyoruz. Grevler nedeniyle bütünlemeye kalan çok arkadaşımız oldu. Önümüzdeki dönem umarız grev yapmazlar. Eğitim hayatımızın yarım kalmasını istemiyoruz.”

Hakan Şanverdi

“Bu yıl eğitim hayatımızdan memnunuz ama grevler sebebi ile boş günler geçirdik. Bu da arkadaşlarımızla sosyal ilişkimizi etkiledi, ayrıca okuldan soğuduk. Okuldan kopma duygusu çok kötü bir histir. Edinmek istediğim çok bilgi oldu ama grevler nedeniyle eğitimim yarım kaldı. Bu durum beni strese soktu. Evden dışarı çıkamadım ve gelecek kaygısı yaşadım, umarım bir daha böyle olmaz. “



Ezra Gürşan

“Eğitim yılımı takdir belgesiyle bitirdim ve çok mutluyum. Grevler beni etkilemedi çünkü ben hep çalıştım. Çalışmak başarıyı muhakkak getirir.”

Halil Çetin

“Kızım Hülya teşekkür belgesi aldı, bir baba olarak çok mutluyum. Öğretmenlerin grev yapması normal değildi ancak kızıma güvenim tamdı ve karnesiyle de yüzümüzü güldürdü. Bir baba olarak gurur duyuyorum.”

Hülya Çetin

“Karnemi ve teşekkür belgesi aldım. Babamda yanımda çok mutluyum. Bu yıl eğitim açısından biraz eksik geçti. Gelecek eğitim döneminde böyle olmamasını ümit ediyorum. Hocalarımızdan yine de öğretmenlerime teşekkür ederim.”