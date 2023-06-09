‘Birlikte yaşayabiliriz’

Asya Karaali’ye (25) Ayia Napa’da saldıran 2 Kıbrıslı Rum’un gözaltında tutulduğu ve Rum polisinin konuyu mahkemeye taşıyacağı bildirildi.

“Kıbrıslı Türk’ün Davası Adalete Teslim” başlığıyla yer verdiği haberinde, ilk davanın, 25 yaşındaki kıza saldırıda bulunma ve ağır bedensel zarar verme şüphesiyle tutuklanan 22 ve 30 yaşlarındaki iki Kıbrıslı Rum’la alakalı olduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, söz konusu kişilerin “Mağusa Kaza Mahkemesi” tarafından 4 gün gözaltında kalmalarına karar verildiğini bildirdi.

Dava dosyasının Hukuk Dairesi'ne iletileceğini ve gün içerisinde söz konusu kişiler aleyhinde Mağusa Mahkemesi'nde dava dosyalanmasının beklendiğini yazan gazete, polisin araştırmalarından Kıbrıslı Türk genç kız aleyhinde ırkçı güdüler ortaya çıkmadığını, dolayısıyla dava dosyasına ırkçılığın ve yabancı düşmanlığının belirli biçimleriyle mücadele yasasından kaynaklanan hiçbir suçun dâhil edilmesinin beklenmediğini belirtti.

Politis gazetesi de “Asya’nın Darp Edilmesi Davası Dosyalanıyor” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in konuyla ilgili yaptığı açıklamaya ver verdi.

Baf’ta yapılan bir açılıştaki konuşmasında, hiçbir koşulda milliyetçilik ateşini körüklemesinin söz konusu olmadığını vurgulayan Hristodulidis, Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumların birlikte yaşayamayacağını düşünenleri veya hayal edenleri tarihin yalanladığını ve geleceğin de yalanlayacağını savundu.

Açıklamasında, Lokmacı sınır kapısında Rum polisinin olduğu noktada meydana gelen ve Türk uyruklu bir şahsın üç polise saldırması olayını da yorumlayan Hristodulidis, iki tarafta da konuyla ilgili yapılan yorumları duyduğunu belirtti.

Hristodulidis “Demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Her türlü düşünceye kesinlikle saygı duyulur. Benim açımdan, hiçbir şekilde milliyetçilik ateşini körüklemem söz konusu değildir. Oldukça dikkatli olmamız gerekir. Biz vatanı kurtarmak ve vatanı müzakereler aracılığıyla yeniden birleştirmek için buradayız” ifadelerini kullandı.