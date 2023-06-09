Acil önlem çağrısı

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, döviz artışı ve pahalılığa karşı temel ihtiyaç ürünlerinden bir süre KDV ve fon alınmaması gerektiğini belirtti.

Diyalog’a konuşan HP lideri Özersay, dövizin artmasıyla birlikte Maliye’nin TL üzerinden gelirlerinde artış olacağını ifade etti.

“Oturup ağlama lüksümüz yoktur” diyen Özersay şunları söyledi:

“Sınır ticaretinde bir artışın olması mümkündür. Rumların kuzeyden alışveriş yapmasıyla hem Maliyenin geliri artacak, hem de iç piyasada canlanma yaşanacak. Ayrıca Maliyenin yurt dışı ihracatından da geliri artacak.

‘Rumlar alabilecek, Kıbrıslı Türkler alamayacak’ diye düşünmemek lazımdır.

Bunu fırsata çevirip eriyen alım gücüne dokunuş yapılmadır.

Devlet hayat pahalılığını 6 ayda bir değil, aylık veya 3 aylık olarak düzenlemesi lazımdır.

Özel sektörde işverene destek sağlanması ve asgari ücreti takviye etmesi gerekiyor. Temel ihtiyaç ürünlerinde KDV ve fonları bir süre sıfırlanması lazımdır. Tabi rafları da çok iyi denetlemesi gerekiyor.

Aksi halde ciddi bir fakirleşme yaşarız.

Firmaların daha önceden aldıkları ve depolarında tuttukları ürünlerden döviz artışına göre vergi alınıyor. Reel kazanç üzerinden vergi alınmadığı için piyasada pahalılık yaşanıyor. Bununla ilgili de düzenleme yapılması şarttır.”

Konut edinme krizi var

Gençlerin konut alamaz, kiraya çıkamaz hale geldiğini ifade eden Özersay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Orta sınıf bir ailenin çocuğu evlenirken, ev alamaz hale geldi. Çok ciddi konut edinme kriziyle karşı karşıyayız. Daha bütünlüklü bir plan hazırlanarak sosyal konuta ağırlık verilmesi gerekiyor.

Gençlerimizin yurt dışına kaçmasını önlemek istiyorsak konut edindirme açısından adım atılmalı, kira öder gibi ev sahibi olmaları sağlanmalı. Gerekirse araziyi devlet vermelidir.”



Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2023, 09:58