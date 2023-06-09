Zanlı sayısı 6 oldu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, 27 Mayıs 2023tarihinde Mustafa Zorer Motors isimli galerinin kurşunlanmasıyla ilgili bir kişi daha tutuklandı. Polis, dün akşam saatlerinde yeni bir kişiye daha ulaştı. Polis, yeni tutuklanan zanlının, yardım ve yataklık suçundan gözaltına alındığını açıkladı.

Gözaltına alınan zanlının, önceden tutuklanan 5 kişiyle birlikte bu sabah mahkemeye çıkarılacağı bildirildi.

Ne olmuştu

Gazimağusa’da 27 Mayıs 2023 tarihinde saat 03.00 sıralarında Büyük Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Mustafa Zorer Motors isimli galeriye 2 al ateş açılmış, polis kamera kayıtlarından belirlediği motosikleti takibe alarak, olayı gerçekleştirdikleri şüphesi ile Ahmet Erişik ve Selkan Can’a ulaşmıştı.

Polis daha sonra Ahmet Erişik’in telefon dökümlerinden, Girne’ye giderek, içerisinde olayda kullanılan tabancanın bulunduğu turuncu renk spor cantayı Seymen Çimen isimli zanlıya verdiğini belirlemiş, Seymen Çimen’in ardından yürütülen soruşturmada, Hüseyin Tulup ile Sezen Sezer isimli zanlılar da tutuklanmıştı. Sezen Sezer verdiği ifadede, turuncu çantayı aldıklarını itiraf etmişti. Olayla ilgili zanlı sayısı son tutuklama ile 6 oldu. Polisin olayla ilgili takibinin de sürdüğü belirtildi.