Fakirleşme uyarısı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, halkın alım gücünün korunması için stabil para birimine endeksli muhasebe sistemine geçilmesini önerdi.

Diyalog’a konuşan Erhürman, ekonomik durumu değerlendirdi.

Kıbrıs Türk halkının dövizin yükselmesinden dolayı olumsuz etkilendiğini ve alım gücünün günden güne eriğini belirten Erhürman şunları söyledi:

“Dövizin ciddi şekilde atmasından dolayı Maliye’nin gelirleri artacak. Her şey zamlandığı için o zam üzerinden yüzdelik alacak. Devlet zorunlu tüketim ürünlerinden, bir takım gelirlerinden vazgeçebilir.”

Alım gücünün bir buçuk ay içerisinde daha da düşeceğini ifade eden Erhürman, şöyle devam etti:

“Özel sektör çalışanlarının, emeklilerin ve kamu çalışanlarının maaşlarına yapılacak artış haziran sonuna kadarki hayat pahalılığı dikkate alınarak yapılacak. Ancak hayat pahalılığı tam olarak temmuz ayında piyasaya yansıyacaktır. Dolayısıyla maaşlara yapılan artışı aldığımız gün aslında hızlı bir eriyecek.

Bunun nedeni şimdiye kadar ki yanlış hesaplama sistemidir. Biz uzun süredir halkın alım gücünün korunması için stabil para birimine endeksli muhasebe sistemi öneriyoruz.

İnsanların gelirleri stabil para birimi üzerinden belirlenirse alım gücü nispeten korunabilir. Türk lirası kullanmamıza rağmen giderlerimiz döviz üzerinden belirleniyor. Akaryakıt, ekmek ve neredeyse

her şey ithal temelli olduğu için fiyatları döviz üzerinden belirleniyor. Maliye de döviz üzerinden belirlenen giderlerden vergi alıyor.

Bu nedenle insanlarımızın gelirleri de stabil para birimine endeksli muhasebe sistemiyle belirlenmelidir.”

Stabil bir para birimine geçilmemesi halinde üreten, satan ve sabit gelirlinin önünü görmekte daha da zorlanacağını dile getiren Erhürman, bu sayede kur beklentisinin de ortadan kalkacağına işaret etti.

Halk alışveriş sepetini dolduramıyor

Kıbrıslı Türk halkının markete gittiğinde alışveriş sepetini dolduramadığını belirten Erhürman, şunları dile getirdi:

“Kıbrıslı Türkler, Rumların marketlerden aldıklarına, Afrikalıların aldığı arabalara, yabancıların aldığı konutlara uzaktan bakar hale geldi.

Rumlar için burası alışveriş cenneti haline geldi ancak bizim insanımız sepetini dolduramıyor ve olan Kıbrıslı Türklere oluyor.

İnsanlarımızın alım gücünü korumak için stabil para birimine geçilmesi gerekiyor.”



Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2023, 09:58