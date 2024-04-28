KKTC de katıldı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) desteğiyle düzenlenen “Bakü Azerbaycan Uluslararası Sağlık Turizmi Fuarı, B2B Semineri ve Konferansı’nda (Health Tourism Expo) KKTC’de yer aldı. Dünya Sağlık Turizmi Konseyi 7. Dönem Başkanı, UBP Milletvekili Ahmet Savaşan, fuarın açılışında KKTC’yi temsilen konuşma yaptı. Savaşan, Bakü'de, Türkiye, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Romanya, Rusya, Kuveyt, Gürcistan başta olmak üzere sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren birçok ülkeden profesyoneli Bakü’de bir araya getiren Uluslararası Sağlık Turizmi Fuarı, B2B Semineri ve Konferansı’na Genel Sekreter Doğan Yalkı ile birlikte katılarak açılış konuşması yaptı. Savaşan yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yıllardır haksız izolasyonlar altında tutularak dünya ile bağları koparılmak istenmesine rağmen, başta Türkiye ve Azerbaycan olmak üzere dünyanın yüzden fazla ülkesi ile turizm, eğitim, sağlık ve daha birçok alanda işbirliği yapmayı başardığına vurgu yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olmasının ardından, Türkiye ve Azerbaycan’ın belirleyici katkıları ile Türk Devletleri ile işbirliklerini ileriye taşıma fırsatı bulduğuna işaret eden Ahmet Savaşan, bu fırsatı yaratan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e teşekkür etti.

Çalışmalara katkı koyacağız

Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’ne 2023-24 Nisan döneminde KKTC’nin başkanlık yaptığını ve bu süre içinde sağlık turizmini sadece ekonomik bir fırsat değil, aynı zamanda kültürlerarası anlayışı ve barışı teşvik eden, sınırları aşan bir köprü olarak gördüklerine işaret eden Dr. Ahmet Savaşan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak, bu köprünün güçlü bir parçası olmak ve dünya çapında sağlık turizminin gelişimine katkıda bulunmak için samimiyetle ve büyük bir özveriyle çalıştıklarını söyledi. Savaşan, aynı vizyon ve sorumluluk bilinciyle GHTC’nin yeni dönem başkanlığını üstlenen Moldova’nın yapacağı çalışmalara samimiyetle destek vereceklerini ve Dünya’da sağlık turizminin sürdürülebilir gelişimi için yapılacak çalışmalara katkı koyacaklarını vurguladı.