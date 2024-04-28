Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Nasıl 50 yıl önce soydaşlarımızın yaşadığı zulüm ve acılara sessiz kalmadıysak, bugün de aynı anlayışla Kıbrıs Türkü'nün haklarını koruma azim ve kararlılığına sahibiz." ifadesini kullandı. Güler, “İki devlet ve tek yürek olduğumuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olmayı sürdüreceğiz” dedi.

Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 28'inci Mekanize Piyade Tümen Komutanlığını ziyaret ederek, inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Burada görevli askerlerle akşam yemeğinde bir araya gelen Bakan Güler, kardeş KKTC'de ve Ada'nın güvenliğine yönelik önemli bir fonksiyon üstlenen 28'inci Mekanize Piyade Tümen Komutanlığında bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Adadaki barışın teminatıyız

Türkiye'nin Kıbrıs sorununun ortaya çıktığı ilk andan itibaren, konuya uluslararası hukuk temelinde hakkaniyet esasıyla yaklaştığını kaydeden Güler, diplomasiyi önceleyerek ve ilgili taraflarla görüşerek sürece çözüm bulmak için yoğun gayret sarf edildiğini dile getirdi.

Güler, tüm bu çabalara rağmen Kıbrıs'taki soydaşlara karşı artan baskı ve hatta katliama dönüşen eylemlerin, garantör devlet olarak Türkiye'nin barışın tesisi ile soydaşların korunmasına yönelik adım atmasını gerekli kıldığını vurguladı.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin, 1974'te büyük bir başarıyla icra ettiği Kıbrıs Barış Harekatı ile Ada'ya barış ve huzur getirdiğini hatırlatan Güler, "Şurası muhakkaktır ki, o süreçte asil milletimizin tüm fertlerinin yüreği, buradaki soydaşlarımızın haklı mücadelesi için atmıştır." dedi.

Kıbrıs Barış Harekatı'na verilen güçlü desteğin, Türk milletinin sarsılmaz birlik ve dayanışma ruhuna yeni bir örnek teşkil ettiğini belirten Güler, bu sene 50'nci yıl dönümü idrak edilen harekat sayesinde soydaşların Ada'daki varlığının güvence altına alındığını ve KKTC'nin kuruluşuna giden yolun açıldığını kaydetti.

O tarihten itibaren Türk Silahlı Kuvvetlerinin Ada'daki varlığının, barış ile güvenliğin teminatı ve huzur ortamının devamı için en büyük güvence olduğuna değinen Güler, "Bugün burada görev yapan siz kahraman silah ve mesai arkadaşlarımın varlığı da barışın ve istikrarın korunması bakımından son derece kıymetlidir, hayatidir." ifadesini kullandı.

KKTC'nin meşru çıkarlarını desteklemeye devam edeceğiz

Şu anda, Ada'da tamamen uluslararası meşruiyeti haiz olarak bulunan Türkiye'nin varlığını sorgulayan zihniyete, Türkiye'nin garantör devlet olma vasfını ve bölgeyle tarihi bağlarını bir kez daha hatırlatmak istediğini aktaran Güler, "Ayrıca Kıbrıslı kardeşlerimizin kazanılmış hakları olan egemen eşitlikleri ve eşit uluslararası statülerinin teyidi, bizim için olmazsa olmazdır." değerlendirmesinde bulundu.

Güler, başta terörle mücadele olmak üzere elde edilen tüm başarıların devam etmesi ve ülkenin uluslararası alandaki güçlü konumunu sürdürebilmesinin en önemli şartlarından birinin de yerli ve milli savunma sanayisi olduğunu vurguladı.

Yerli, milli ve modern savunma sanayisinin son yıllarda ulaştığı üstün seviye ile her platformda ihtiyaçları karşıladığını belirten Güler, ürünlerin pek çok ülkeye ihraç edilerek ekonomiye de güç verdiğini dile getirdi.

Bakanlık olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde ve Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda çalışmayı sürdüreceklerini bildiren Güler, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin ve asil milletimizin güvenlik ve huzuru için var gücümüzle çalışmaya, daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye için gayret göstermeye devam edeceğiz. Aynı şekilde 'İki devlet ve tek yürek' olduğumuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olmayı sürdüreceğiz.”