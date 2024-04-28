Ciddi bir sorun

Esengül AYKAÇ

Havaların ısınmasıyla birlikte sağlık uzmanları yetişkinler için günde 2.5 ile 3 litre arasında su içilmesini tavsiye ediyor. Ülkemizde 0.5 litre yerli su fiyatının 5 ile 7 TL arasında, Türkiye’den ithal edilenlerin ise 8 ile 11 TL arasında olduğunu belirten vatandaşlar “ bu fiyatlarla fazla su tüketmek mümkün değildir” diyor.

En ucuz su için bir kişinin günde 30, ayda 900 lira harcaması gerekiyor. Bu hesaplamaya göre; dört kişilik ailenin sadece içme suyu için ayda 3 bin 600 lira harcaması gerekiyor. Misafirlere ikram edilenle birlikte rakam 5 bin lirayı da aşıyor. Asgari ücretin net 24 bin lira olduğu bir ülkede vatandaşların sadece içme suyu için ayda 5 bin lira ayırabilmesi mümkün görülmüyor.

Yerli su fiyatları (0.5)

Evsu: 4.95

Hediye: 5.25

Ahbap su 6.25

Aslı su: 6.50

Pürsu: 5.75

İthal su (yurt dışı)

Hayat: 10.90 TL

Sırma: 7.90 TL

Pınar: 7.90 TL

Nestle: 8.10 TL

Erikli: 10.90 TL

Ne dediler?..

Oya Öznergiz

“Yeterince su tüketmeye çalışıyoruz. Kaç litre tükettiğimi bilmiyorum ama 3 litreyi bulmyor. Uzun zamandır Evsu’yu tüketiyoruz ve kullanmaktan da memnunuz. Her şeyin pahalı olması gibi su fiyatları da pahalıdır diye düşünüyorum. ”

İbrahim Berkay

“Günde bir litre su tüketmeye çalıyorum. İçme suyunda Nestle’yi tercih ediyorum. Kolesterolüm yüksek olduğu için doktorumun tavsiyesi üzerine ithal su tüketiyorum. Su fiyatları çok pahalı, beş litrelik suya 70 TL ödüyorum. En küçük su ise 7.90 TL o da pahalı. Doktorumun önerdiği sudan başka suyu içemiyorum. Pahalı da olsa içmek zorundayım. Ama günde 2 litreyi bulmuyorum. Pahalılığın nedeni ise ülkede düzen ve denetim yok. Bu yüzden isteyen istediği fiyattan satış yapıyor. Önceki gün aldığım beş litrelik su 49 TL idi bir günde 69 TL’ye yükseldi.”

Mefi Taşyakar

“İçme suyunda tat açısından ithal suyu tercih ediyorum. Su fiyatlarını biraz yüksek buluyorum bu da bizi zorluyor. Başka şeylerden kısım ihtiyaçlarımızı karşılamak zorunda kalıyoruz. Dışarıdan geldiği için ithal su fiyatının yüksek olduğunu düşünüyorum.”

Zeki Topçu

“Günde 2 ile 3 litre tüketmeye çalıyorum. Geçmişte böbrekle ilgili sağlık sıkıntım oldu. O yüzden o zamandan bu yana su tüketimimi düşürmedim elimden geldiğince su içmeye çalışıyorum. Yerli su markası olan Evsu’yu kullanmayı tercih ediyorum. Su fiyatlarının biraz aşağı çekilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ülkemiz de sıcak olduğu için yaz aylarında su tüketimimiz biraz daha fazla oluyor. Hali vakti olan insanlar fiyatlarına bakmadan suyu alabilir. Ama hali vakti yerinde olmayan aileler gördüm, parası olmadığı için çeşme suyu içiyor.”

Hüseyin Yemenicioğlu

“Doktorların tavsiyesine göre günde 3 litre su tüketmemiz gerekiyor. Şu anda 3 litre su tüketmiyoruz. Dört kişilik bir aileyiz. Eve gelen su faturasında 13 metreküp kullanmışız. Bu da günde ortalama yarım metreküp su tükettiğimizi gösteriyor. Susuz bir ülkede su fiyatının tartışılması biraz zordur. Her ne kadar Anavatandan suyu alsak da bize gelen su masraflı olduğu için fiyatları da pahalı. Yine de ucuz olmasını temenni ederdim. Yerli sanayiyi desteklemek adına yerli suyu tercih ediyorum.”