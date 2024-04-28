Adalet arayışı sürecek

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde önceki gün görüşülen İsias Otel davası ardından Şampiyon Meleklerin aileleri dün yurda döndü.

İsias Otel davasının ikinci duruşması Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülmüş ve mahkemede ara kararlar alınmıştı.

Mahkemenin aldığı ara karara göre; tutuklu sanıklar Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt ve Erdem Yıldız’ın tutukluluk hallerinin devamına, 8 sanığın adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasına ayrıca; Gazi Üniversitesi dışında mümkünse teknik bir üniversiteden yeniden bilirkişi raporu talep edilmesine karar verilmişti. Mahkeme, bir sonraki duruşma tarihini de 12 Haziran saat 10.00 olarak belirledi.

Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Durali Güçlüsoy, İsias Davası mahkeme sürecinin uzun ve meşakkatli olacağını, bunun bilincinde ve farkında olduklarını söyledi.

Güçlüsoy, “İlk günden söylediğimiz gibi sürecin ve davanın takipçisi olacak ve olmaya devam edeceğiz. Ailelerimiz ve tüm halkımız bilsin ki İsias ortak davamız, davamızı sonuna kadar takipçisiyiz. Tüm imkan ve olanaklarımızla ailelerimizin yanındayız.” dedi.

Durali Güçlüsoy, dün görüşülen İsias Otel ikinci duruşması sonrası TAK muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Güçlüsoy, süreç hakkında bilgi vererek, İsias Otel davasının birinci duruşmasında avukatlarla tanıkların söylem ve ifadelerini güçlendirmek, kanıtlamak, mahkeme heyetine sunmak için, Türkiye Cumhuriyeti’nde konusunda uzman ve otorite üç ayrı bilirkişi heyetinden 3 ayrı rapor hazırlamaları konusunda gerekli girişimleri başlattıklarını anımsattı.

Hazırlanan raporların dün mahkemeye sunulduğunu ifade eden Güçlüsoy, süreç içinde duruşmaya eksiksiz ve hazır gidilebilmesi amacıyla uzmanlar ve avukatlarla istişare içinde çalıştıklarını söyledi.

Güçlüsoy, mahkemede raporları hazırlayan bilirkişi heyeti temsilcilerinin de hazır bulunduğunu anımsatarak, “Daha önce mahkeme heyeti tarafından istenen bazı raporlardaki tutarsızlıkları ve göz ardı edilen birçok unsuru bilirkişi heyetlerimizin raporlarında mahkeme heyetine sunduk.” dedi.

Davanın 12 Haziran’a ertelendiğini anımsatan Güçlüsoy, mahkeme heyetinin taleplerini dikkate alarak yeni bir üniversiteden, yeni bir rapor istemesi kararını olumlu bulduklarını vurguladı.