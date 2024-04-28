1960’tan bu yana bir ‘ilk’ yaşanıyor

Kıbrıs Cumhuriyeti tarihinde ilk kez iki bağımsız kurum arasındaki anlaşmazlığın mahkemede son bulduğu ve Rum Başsavcısının görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle Sayıştay Başkanının görevine son verilmesi için Anayasa Mahkemesinde dava dosyaladığı haber verildi.

Rumca gazetelerin tümü habere manşetlerinden geniş bir şekilde yer verirken, Alithia gazetesi “Ok Yaydan Çıktı” başlığıyla yayımladığı haberinde, Hukuk Dairesinin dün açıklamada bulunarak yetkili konsey tarafından Sayıştay Başkanı Odisseas Mihailidis’in görevini kötüye kullanıp kullanmadığına karar verilmesi için, kamu yararı gözetilerek mahkemede dava dosyaladığını açıkladığını yazdı.

Gazeteye göre açıklamasında, kendisine karşı olan intikam dolu bir hareketten söz eden, aynı zamanda tanıkların konuşacağını ve delillerin sunulacağını ifade eden Sayıştay Başkanı Odisseas Mihailidis, davanın sonuna kadar gidip, gerçeğin ortaya çıkacağına inandığını ifade etti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in ise davaya seyirci kalacağını yazan gazete, Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in dün yaptığı açıklamada Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in Başsavcı ile Sayıştay Başkanı arasındaki anlaşmazlığa müdahil olmasının söz konusu olmadığını ve mahkemenin kararını bekleyeceğini dile getirdi.

Haberinde uzun zamandır olması beklenen şeyin gerçekleştiğini ve en nihayetinde dün Başsavcı Yorgos Savvidis’in görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle Sayıştay Başkanı Odisseas Mihailidis’in görevine son verilmesi için Anayasa Mahkemesine beklenen başvuruyu yaptığını kaydeden gazete, Başsavcılığın Sayıştay’ın yetkilerini aştığı ve uygunsuz davrandığını düşündüğü durumları ortaya koymasının beklendiğini ve bunların yalnızca kısa süre önce gerçekleşen olaylarla değil geçmişte meydana gelen şeylerle de alakalı olacağını kaydetti.

Hukuk mücadelesinin merkezinde Sayıştay’la son yaşanan anlaşmazlığın bulunmasının beklendiğini yazan gazete, bunun Yolsuzlukla Mücadele Birimine yapılan ve Başsavcı Yardımcısı Savvas Angelidis tarafından cezai kovuşturmaların ertelenmesiyle ilgili suçlamalarla alakalı olduğunu belirtti.

Gazete Yolsuzlukla Mücadele Biriminin Angelidis aleyhinde herhangi bir yanlış şey tespit etmediğini anımsattı.

Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2024, 01:12