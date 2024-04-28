‘Bölgesel Vali’

Güney Kıbrıs’ta Yerel Yönetim reformu kapsamında yeni oluşturulan Kaza Özerk Yönetim Örgütleri’nin, örgüt başkanlarının çok büyük siyasi ve idari yetkiye sahip olacağı yeni otorite merkezleri olduğu ancak bunu henüz ne seçmenin ne de siyasi partilerin anlayabildiği bildirildi.

Fileleftheros “Aşırı Yetkili Kaza Özerk Yönetim Örgütü Başkanları… Yerel Yönetim İçin Yeni Otorite Merkezleri ve Seçimlerdeki Ağırlığı” başlıklı haberinde “konuşma dilinde bölgesel valiler” olarak adlandırılan Kaza Özerk Yönetim Örgütü Başkanlarının, büyük kalkınma konularında karar verici olacak bir örgüte başkanlık edeceğini yazdı.

Habere göre, kendi bütçelerine ve vatandaş hizmet noktalarına sahip olacak “bölgesel valiler”, yetki alanlarındaki (kazalar) şehircilik makamı, su ve kanalizasyon yönetimi, atık işleme tesisleri sorumlusu olacaklar.

Haberde siyasi partilerin, Yerel Yönetim reformunun en önemli değişikliği olan Kaza Özerk Yönetim Örgütlerinin sahip olacakları siyasi ve idari otoritenin büyüklüğünü anlayamadığı ve 9 Haziran’daki yerel seçimde belediye başkanlıkları, belediye meclisi başkanlıkları, muhtarlık ve ihtiyar heyetlerine ağırlık verdiğine dikkat çekildi.

Habere göre her bir Özerk Kaza Yönetim Örgütü Başkanı, aday olduğu kazadaki seçmenlerin tamamı tarafından seçilecek. Örneğin Lefkoşa (Rum) Kazasında Özerk Kaza Yönetim Örgütü Başkanı, ister belediye ister köy (muhtar) seçmeni olsun, bütün seçmenlerin oyu ile seçilecek. Bu da o kazada en çok oyu alan, en büyük oy gücüne sahip kişi olacak.

Yerel Yönetim reformu kapsamında oluşturulan Özerk Kaza Yönetim Örgütleri sadece Güney Kıbrıs’taki beş kazada; yani Lefkoşa, Limasol, Larnaka, Baf ve Mağusa’da işleyecek.