Tarihe yolculuk yapıldı

Türk Dünyası Parlamentoları Dışişleri Komisyonları toplantısına katılmak amacıyla Azerbaycan’da bulunan Cumhuriyet Meclisi Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi heyeti, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından işgalden kurtarılan Dağlık Karabağ bölgesindeki Şuşa kentini ziyaret etti.

Komite başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk ile komite üyesi CTP Milletvekili Ürün Solyalı, Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Samet Seyidov'un ev sahipliğinde konuk ülkelerin komisyon başkan ve üyeleri ile birlikte önce Hankendi, ardından da Şuşa kentine ziyaret gerçekleştirdi.

Burada yetkililerden verilen mücadele hakkında bilgiler alan komite üyeleri, Şuşa’da devam eden yeniden imar çalışmalarını incelediler.

Heyete, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Arca Turganer ve Meclis Basın, Disiliskiler ve Protokol Müdür Muavini Esma Ülgen Özser eşlik etti.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkan Vekili Ak Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Türk Dünyası Dışişleri Komisyonu Temsilcileri olarak hem Hankendi’yi hem Şuşa’yı ziyaret ettiklerini anımsatarak, bundan sonra buranın huzur içerisinde olması ve barış içerisinde yaşamasını arzuladıklarını söyledi.

Karabağ’ın Azerbaycan’ın kınalı kuzusu olduğunu ve kendi toprağı, özü olduğuna değinen Canbey, bölge barışı açısından da çok önemli olduğunu kaydetti.

TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı da konuşmasında Dışişleri komisyonlarının Türk Devletleri Teşkilatında ilk defa bir araya geldiğini ifade ederek bunu tarihi bir an olarak niteledi.

Salıcı, “Umarız daha ileri aşamalarda KKTC asli üye olur ve bundan sonraki süreçte işbirliğimiz devam eder” dedi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın ise azatlığına kavuşmuş bir coğrafyada bulunduklarını kaydetti.

Tarihi bir an

Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk, Azerbaycan Mili Meclisi’nde gerçekleşen toplantıya katılarak tarihi bir an yaşadıklarını söyledi.

Kendileri için bir diğer tarihi anın da Şuşa’da bulunmak olduğunu ifade eden Öztürk, işgalden kurtulduktan sonra bölgeye ilk kez Kıbrıslı Türk vekillerin geldiğine işaret etti.

Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Üyesi CTP Milletvekili Ürün Solyalı da açıklamasında ilk defa bir meclis heyetinin resmi bir davetle Türk Devletleri Topluluğu altında Dışilişkiler Komisyonlarının buluşmasına katıldığına işaret ederek, Kıbrıslı Türklerin, hep söyledikleri gibi sadece Lefkoşa’da ya da beli alanlarda değil uluslararası alanlardan da sesinin çoğalması, duyulması, mücadelesinin görülmesi anlamında önemli bir adım olduğunu ifade etti.

KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Arca Turganer de, Bakü’de toplantıların başarılı geçmesinden büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade ederek, 30 yıldan sonra azat edilmiş tarihi Azerbaycan topraklarında olmaktan gurur duyduklarını söyledi.