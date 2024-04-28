Hayati tehlikeleri yok

Abdullah SUİÇMEZ

Ercan -İskele anayolunun Geçitkale köyünde meydana gelen trafik kazasında yoldan çıkarak, ağaca çarpan araçta aynı aileden 3 kişi yaralandı. Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis Basın Subaylığı'nın verdiği bilgiye göre; kaza dün akşam saat 18.20'de oldu gerçekleşti.

Oğuz Yılmaz Yıldız (E-25), yönetimindeki ED 653 plakalı araçla İskele istikametine doğru seyrettiği sırada Geçitkale Cumhuriyet Lisesi yakınlarında dikkatsizliği ve ihmalkarlığı sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek gidişine göre yolun solundan çıkarak servi ağaçlarına çarptı. Yıldız'ın kullandığı araç daha sonra toprak sete çarparak durabildi.

Kaza sonucu araç sürücüsü Oğuz Yılmaz Yıldız ile araçta yolcu olarak bulunan Yakup Yıldız ve Selemi Yıldız yaralanarak, Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tüm yaralıların tedavi altına alındığı, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

