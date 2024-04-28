129 kişi tespit edildi

Hüseyin ÇİÇK

Polis ekipleri önceki gün gerçekleştirdiği trafik denetimleri kapsamında 2 bin 237 araç sürücünü kontrol etti. Denetimlerde 458 sürücüye ceza yazılırken, 3’ü tutuklandı. En çok işlenen suçun seyir halinde cep telefonuyla konuşmak olduğu belirtildi.

Polisten verilen bilgiye göre, çeşitli trafik suçlarından dolayı toplam 458 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 49 araç da trafikten men edildi.

Sürücülerden 105’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 27’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz, 8’i sigortasız araç kullanmak, 129’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 11’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 18’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ve 158’i diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 458 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Çeşitli suçlardan 3 araç sürücüsü tutuklanırken, 49 araç trafikten men edildi.

Alkollü sürücü kazaya neden oldu

Gazimağusa - Karpaz anayolunda Mehmet Ölmez (E-47), 342 promil alkollü içki tesiri altında yönetimindeki UU 967 plakalı salon araç ile Gazimağusa istikametinden Karpaz istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği ve ihmalkarlığı sonucu önünde aynı istikamete doğru seyredip çemberde seyreden araçlara yol vermek için durmak zorunda kalan Ali Evran (E-67) yönetimindeki TLF 207 plakalı aracın arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan UU 967 plakalı araç sürücüsü Mehmet Ölmez, İskele Sağlık Ocağında yapılan ilk yardım tedavisinin ardından taburcu oldu. Alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapan UU 967 plakalı araç sürücüsü Mehmet Ölmez daha sonra tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.