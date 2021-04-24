Kripto para borsası'nda MASAK devrede

Kripto para platformu Vebitcoin faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Şirketten yapılan açıklamada "Son dönemde kripto para sektöründe yaşanan gelişmelerden dolayı işlemlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi. Bu durumun finansal alanda şirket olarak bizi çok zorlu bir sürece sürüklediğini üzülerek belirtmek isteriz. Tüm düzenlemeleri ve hak taleplerinizi gerçekleştirebilmek adına faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Size en yakın sürede bilgilendirme sağlayacağız" denildi. MASAK Vebitcoin'in Türkiye'deki hesaplarına bloke koydu.

Kripto para borsası Thodex'in ardından Vebitcoin de faaliyetlerini durdurma kararı aldığını duyurdu. Borsanın internet sitesi vebitcoin.com’da şu açıklama yer alıyor: “Son dönemde kripto para sektöründe yaşanan gelişmelerden dolayı işlemlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi. Bu durumun finansal alanda şirket olarak bizi çok zorlu bir sürece sürüklediğini üzülerek belirtmek isteriz. Tüm düzenlemeleri ve hak taleplerinizi gerçekleştirebilmek adına faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Size en yakın sürede bilgilendirme sağlayacağız.”

Bu arada MASAK'ın Vebitcoin'in Türkiye'de bulunan tüm finansal kuruluşlardaki hesaplarına bloke koyduğu öğrenildi.

Ayrıca söz konusu firma ve yöneticileri hakkında da inceleme başlatıldı.

'Yoğunluk var' demişti

Vebitcoin son dönemde platformla ilgili yaşanan sıkıntılar üzerine 17 Nisan'da şu açıklamayı yapmıştı: "Bankalarımızın alt yapısında gerçekleştirdiğimiz iyileştirme çalışmaları ve son dönemlerde kripto para sektöründe yaşanan gelişmeler ile birlikte regülasyon süreçlerine olan hazırlığımızdan dolayı işlemlerimizde yoğunluk mevcuttur. Bu durum çekim taleplerinizde gecikmelere sebep olmakta, işlemleriniz beklenenden daha uzun sürede gerçekleşebilmektedir… En kısa sürede işlemlerinizin tamamlanmasını sağlayacağız."

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Kırmızı Bültenle aranıyor

Arnavutluk'a kaçan Thodex'in kurucu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in, Türkiye bankalarındaki 31 milyon lirasına el konuldu. Açıklama Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapıldı.

Bakan Soylu, Faruk Fatih Özer'in Türkiye bankalardaki 31 milyon lirasına el konulduğunu açıkladı. Soylu, ''Thodex'in kurucusu Özer, Arnavutluk'a girerken 290 bin dolar civarında bir beyanda bulunmuş. Onu da biliyoruz, onu da oradan teyit ettik'' dedi.

2 milyar dolarlık vurgun iddiasına ilişkin de Bakan Soylu, ''Şu anda maliyetinin ne kadar olduğunu bilmemekle birlikte burada bir olayla karşı karşıyayız. Günler geçtikçe bunun etkilerinin ne olduğunu hep beraber göreceğiz. Tabii bu olay duyulur duyulmaz gerekli hukuki tedbirler ve ihtiyati tedbirler alındı''' dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün başvurusu üzerine İnterpol, Faruk Fatih Özer hakkında bugün kırmızı bülten çıkarıldı. Arnavutluk'a gittiği tespit edilen Özer'in iadesi için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk İçişleri Bakanı'yla telefon görüşmesi yaptı. Soruşturma kapsamında Anadolu Cumhuriyet Savcılığı 78 kişi hakkında yakalama kararı çıkardı. Şu ana kadar 62 kişi gözaltına alındı. 16 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Şirketin Kadıköy'deki merkezinde yapılan aramalarda da birçok dijital materyal ve dokümana el konuldu.