93 gün sonra  gelen telefon

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla görüştü. Biden, Başkan olarak göreve gelmesinden 93 gün sonra Erdoğan ile ilk kez görüştü. Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Erdoğan, "Sayın Biden ile ikili ilişkilerin stratejik doğası ve karşılıklı çıkar ilişkileri temelinde iş birliğinin genişletilmesi amacıyla birlikte çalışmanın önemi hususlarında mutabık kaldık" ifadesini kullandı.

20 Ocak’ta ABD Başkanlık koltuğuna oturan Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bir süredir beklenen telefon görüşmesi gerçekleşti.

Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada “Başkan Biden Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştü; daha geniş işbirliği alanlarıyla ve uzlaşmazlıkların etkili bir şekilde idare edileceği yapıcı ikili ilişkilere verdiği önemi iletti” denildi.

Biden ve Erdoğan Brüksel’de görüşecek

14 Haziran’da Brüksel’de düzenlenecek NATO Zirvesi’nde Biden ve Erdoğan’ın bir araya geleceğinin belirtildiği açıklamanın devamında şöyle denildi:

Liderler Haziran ayındaki NATO zirvesi marjında ikili bir görüşme gerçekleştirmeye ve ikili ve bölgesel konuları geniş çerçevede ele almaya karar verdi.

‘Ermeni Soykırımı’ diyeceğini Erdoğan’a söyledi

ABD Başkanı Biden’ın ayrıca bugün yapacağı 1915 olaylarına ilişkin konuşmada “Ermeni soykırımı” diyeceğini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söylediği belirtildi.



Göreve gelmeden önce “Sözde Ermeni soykırımını tanıyacağım” diyen ABD Başkanı Joe Biden’ın 24 Nisan’da bu sözünü tutacağı açıklanmıştı. Söz konusu açıklama “iki ülke ilişkilerine zarar verecek bir adım” olarak yorumlanmıştı.

Erdoğan’dan açıklama

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Telegram hesabından ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesine ilişkin detayları paylaştı.

Erdoğan, görüşmeye ilişkin şu açıklamada bulundu:

Kıymetli kardeşlerim, Bugün ABD Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik.

Sayın Biden ile ikili ilişkilerin stratejik doğası ve karşılıklı çıkar ilişkileri temelinde iş birliğinin genişletilmesi amacıyla birlikte çalışmanın önemi hususlarında mutabık kaldık.

Görüşmede, FETÖ'nün ABD'deki varlığı ve ABD'nin Suriye'de PKK-PYD terör örgütüne verdiği destek gibi konuların çözüme kavuşturulmasının, Türk-Amerikan ilişkilerinin daha ileri seviyelere taşınması için önemli olduğunu ifade ettim.

Mevkidaşım ile Haziran ayında düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nin marjında görüşme konusunda anlaşmaya vardık.