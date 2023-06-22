Kriptoda erken bayram

Bitcoin, artan kurumsal ilgi, dolardaki zayıflama ve ABD'deki davaların etkisinin geçmeye başlamasıyla sert bir yükseliş yaşadı. Günlük yüzde 7.4 değer kazancıyla 28.900 doların üzerini gördü. Bunun yanında 'Bitcoin dominansı' olarak da bilinen Bitcoin'in piyasa değerinin toplam kripto para piyasasındaki oranı 2 yılın ardından ilk kez yüzde 50'yi gördü.

Bitcoin dün günlük yüzde 7.4 yükselerek 28.900 doların üzerini gördü. Böylece dünyanın en büyük kripto parası 1.5 ayın zirvesine ulaştı. Gözler 30.000 dolarlık psikolojik eşiğe çevrildi.

Analistler söz konusu yükselişin çeşitli nedenleri olduğunu belirtti. Bunlardan ilki artan kurumsal ilgi. Geçen hafta dünyanın en büyük varlık yönetim firması BlackRock spot Bitcoin ETF ürünü ihracı için SEC'e başvuruda bulundu.

Bu hafta ise benzer bir şekilde fon yönetim devi Fidelity'nin de benzer bir başvuruda bulunacağına dair haberler çıktı. Henüz böyle bir başvuruya ilişkin resmi bir açıklama yapılmasa da haberlerin yalanlanmamış olması, olumlu bir gelişme olarak kabul edildi.

Davaların etkileri azalıyor

Bunun yanında ABD'de SEC'in Binance ve Coinbase gibi önemli kripto para platformlarına yönelik açtığı davaların olumsuz etkileri de yavaş yavaş silinmeye başladı. Söz konusu davalarda SEC Solana (SOL), Cardano (ADA), Polygon (Matic) ve Filecoin (FIL) gibi popüler kripto paraları menkul kıymetler olarak tanımlamış, bu sebeple kripto para borsalarını lisanssız bir şekilde aracılık yapmak ve borsa olarak faaliyet göstermekle suçlamıştı.

