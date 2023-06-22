Haspolat’ta feci kaza

Abdullah SUİÇMEZ

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat bölgesinde dün gece meydana gelen trafik kazasında 23 yaşındaki Ramazan Amıklı hayatını kaybetti. Kaza, sürücünün yönetimindeki aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ve yoldan çıkarak, reklam tabelasının beton bloğuna çarpması sonucu gerçekleşti. Beton bloğa çarpan 98 model Honda araç parçalanırken, sürücü kaza mahallinde hayatını kaybetti. Amıklı’nın, 17 Haziran’da kaza yaptığı aracı sosyal medyada satılığa çıkardığı öğrenildi.

Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre; kaza saat 20.00 sıralarında Haspolat Kirli Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Ramazan Amıklı, yönetimindeki CB 100 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada, gidişine göre sola meyilli viraja geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun solundan çıktı ve Sera Tarım önlerinde bulunan reklam tabelasının beton bloğa çarptı. Kaza sonucu araç sürücüsü Ramazan Amıklı, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Bu kazayla yılın başından bu yana meydana gelen trafik kazalarındaki ölü sayısı 23'e yükseldi.