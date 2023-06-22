99 araç trafikten men edildi

Abdullah SUİÇMEZ

Polis ekipleri ülke genelinde asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi.

Denetimler önceki gece 20.00-24.00 saatleri arasında eş zamanlı gerçekleştirilirken, polis, beş ilçede toplam 3 bin 31 araç sürücüsünü kontrol etti; 698’ine çeşitli suçlardan ceza yazdı. Denetimlerde 9 araç da trafikten men edildi.

Lefkoşa’daki trafik denetimlerinde ise, 770 araç sürücüsü kontrol edildi; 26’sı yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak ve 5’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak olmak üzere toplam 127 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 22 araç ise trafikten men edildi.

53 kişi yasal hız sınırını aştı

Gazimağusa’da yapılan denetimlerde eğlence mekanlarında herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde ise, 541 araç sürücüsü kontrol edilirken, 53’ü yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak olmak üzere toplam 133 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi ve aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Bir araç ise trafikten men edildi.

Girne’de 63 araç trafikten men edildi

Girne’de halkın yoğun olarak bulunduğu yerler, kahvehaneler ve pansiyonlar kontrol edildi. Kontrollerde, ikamet izinsiz ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklandı; aracında ahşap sopa bulunduran bir kişi aleyhinde ise yasal işlem başlatıldı.

Girne’deki trafik ekiplerinin denetimlerinde de, bin 80 araç sürücüsü kontrol edilirken, 5’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanmak ve 87’si yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak olmak üzere toplam 293 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 63 araç ise trafikten men edildi.

Kaçaklar da yakalandı

Güzelyurt’ta denetimlerde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 4 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Bunun yanında, trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 400 araç sürücüsü kontrol edildi ve 25’i yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak olmak üzere toplam 84 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 12 aracın ise trafikten men edildiği bildirildi.

İskele’de 61 sürücü çeşitli suçlardan rapor edildi

İskele’de eğlence mekanları ve halkın yoğun olduğu yerlerde olumsuzluk tespit edilmezken, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 14 kişi tespit edildi; aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik denetimlerinde ise 240 araç sürücüsü kontrol edilirken, 48’i yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, biri sürüş ehliyetsiz araç kullanmak olmak üzere toplam 61 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi ve aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı; bir araç trafikten men edildi.