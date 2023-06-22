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Kullanılmaz hale geldi

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Boğazköy-Gönyeli anayolunda seyir halindeki araç aniden alev aldı

Kullanılmaz hale geldi
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Ömer KADİROĞLU

Boğazköy-Gönyeli anayolu üzerinde Ahmet Öztunç kullanımındaki NP 033 plakalı salon araç seyir halindeyken, muhtemelen aracın makine bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yandı. Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün sabah 08.15 sıralarında meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu, aracın ön kaputu, tamponu ve farları tamamen, ön kapıları ve çamurlukları ise kısmen yandı. Isıdan dolayı ön lastikler zarar gördü. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
 

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