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Ece’nin beyninde ödem oluştu

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Lefkoşa’da yaya geçidinde yürüyen iki öğrenciye çarpan sürücü tutuklandı

Ece’nin beyninde ödem oluştu
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Abdullah SUİÇMEZ
Lefkoşa’da meydana gelen trafik kazasında yaya geçidinden yürüyen iki üniversite öğrencisine çarparak, yaralanmalarına neden olan 59 yaşındaki sürücü Suna Fatma Kerim, dün mahkemeye çıkarıldı.
Duruşmada, kazada yaralanan Moctar Hama Issa’nın kısa sürede taburcu olduğu ancak Ece Ayran’ın beyninde ödem oluştuğu belirtildi.
Soruşturmayı yapan polis, kazanın önceki gün saat 11.45 sıralarında Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde meydana geldiğini anımsattı. Polis, sürücü Suna Fatma Kerim’in yönetimindeki NE 092 plakalı salon araçla Gönyeli Çemberine doğru seyrettiği sırada, hastane önüne geldiğinde, dikkatsizliği sonucu yaya geçidinde yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan Ece Ayran (K-20) ve Moctar Hama Issa’ye (E-27) çarptığını belirtti.
Polis memuru, kaza sonucu yaralanan her iki yayanın, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını ifade etti. Polis memuru, Issa’nın tedavisinin ardından taburcu olduğunu, Ayran’ın beyninde ödem olduğundan tedavisinin sürdüğünü anlattı. 
Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.
Mahkeme talebi kabul etti.  

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