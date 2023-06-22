Roaming büyük kazık

Özlem ÇİMENDAL

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkede, 2017 yılında son bulan roaming (dolaşım) uygulaması Türkiye ve KKTC arasında devam ediyor.

Abonesi olduğunuz GSM şirketinin kapsama alanı dışında kaldığınızda aynı firmanın anlaşmalı olduğu başka bir GSM şirketinin şebekesinden yararlanarak tekrar kapsama alanına girmenizi sağlayan ancak telefon faturalarını kabartan roaming uygulaması, ulaşımda sorunlara neden oluyor. Türkiye ve KKTC arasında Turkcell ve Telsim GSM şirketleri tarafından uygulanan roaming uygulaması ülke turizmini de olumsuz etkiliyor.



Güney Kıbrıs da roaming dışı

Güney Kıbrıs’ta da roaming uygulaması 2017’de son bulurken, AB ülkelerinden güneye gidenler telefon görüşmesi yaptığında, internet kullandığında veya mesaj attığında ek bir ücret ödemiyor, standart tarife uygulanıyor.



Faturalar kabarıyor

Türkiye’den KKTC’ye gelenler ise tüm mobil işlemleri için roaming uygulamasından dolayı ek ücret ödüyor. Bu durum KKTC’den Türkiye’ye gidenler için de geçerli oluyor.

Çift yönlü olarak uygulanan roamingten dolayı GSM hattına sahip bir kullanıcı; Türkiye’de kullanım için günlük en düşük 79 TL roaming ücreti ödemek zorunda kalıyor. Anlaşmalı ülkelerin dışında olan ülkelerdeki günlük kullanımına ise 7 dakikalık internet 2 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Türkiye’den KKTC’ye gelen ve Türkiye GSM hattı kullanan bir kullanıcı ise en düşük tarifesine ek 160 TL roaming ücreti ödemek zorunda kalıyor.



Arıklı: Ciddi şikayetler geliyor

Konuyla ilgili Diyalog’a açıklamada bulunan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye ve KKTC arasında iki GSM şirketi Turkcell ve Telsim tarafından uygulanan roaming ücretlendirmesinin KKTC turizmini olumsuz etkilediğini söyledi. Arıklı, “Turist olarak ülkemize gelenler daha uçaktan iner inmez yüksek meblağlı roamingle karşı karşıya kalıyorlar. Bu insanların ailelerine seyahat sonrası ulaşmaları açısından da oldukça olumsuz bir durumdur” dedi.



Roaming’i Türkiye Turkcell ve Vodofone talep ediyor

Bakan Arıklı, Türkiye’den KKTC’ye ya da KKTC’den Türkiye’ye giden kullanıcılara roaming uygulamasının Türkiye Turkcell ve Vodofone’nun (Telsim) talep ettiğini açıkladı. Arıklı, “Çok fazla şikayet alıyoruz. Buradaki GSM şirketlerinin yapabileceği bir şey yok. Uygulamayı Türkiye’deki Tukcell ve Vodofone talep ediyor” ifadelerini kullandı.



Bakan Arıklı şunları söyledi:

“Roaming uygulamasından ciddi para kazanıyorlar. Kurban Bayramından sonra Tukcell ve Vodefone’un yetkilileri KKTC’ye gelecek. Bu konuyu da ele alacağız. Bu iki dev GSM şirketinin KKTC’den elde ettiği bu gelire ihtiyacı olmayacağını düşünüyorum. Bizi kırmayacaklardır. Bu durum KKTC turizmi için çok önemli. İnsanlar KKTC’ye geldiklerinde Türkiye ile haberleşmeyi istiyor. Ailelerine ya da buradaki bir yakınına ulaşmak istiyor ama roaming nedeniyle sorun oluyor.”

Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2023, 11:02