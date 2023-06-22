Kararı duyunca ‘şok’ oldu

Lefkoşa’ya bağlı Minareliköy’de engellilere yönelik inşa edilen ancak uzun bir süredir faal durumda olmayan rehabilitasyon merkezinden defalarca hırsızlık yapan, son vukuatında devriye gezen ekiplere yakalanan Hakan Esergül hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, 30 ay hapse mahkum edildi.

Kararda öncelikle olgular aktarıldı.

Kararı okuyan ağır ceza yargıcı, Hakan Esergül’ün 7 Ocak 2023 tarihinde Minareliköy’de bulunan devlete ait ancak faal olmayan rehabilitasyon binasının kapısını hasara uğratarak, açıp içeriye girdikten sonra, klima bakır borularını çaldığı sırada, devriye ekiplerinin fark etmesi üzerine kaçmaya çalıştığını ve yaklaşık 4 metre yüksekten zemine atlayarak yaralandığını söyledi. Yargıç, yere düşüp yaralanan sanığın olay yerinde yakalandığını belirtti. Yargıç, Hakan Esergül'ün 2022 yılı Aralık ayında iki kez merkezden hırsızlık yaptığının ortaya çıktığını açıkladı.

Ağır ceza yargıcı, sanığın 4 Ocak 2023 tarihinde rehabilitasyon binasından çaldığı bakır klima borularını Haspolat'ta faaliyet gösteren bir işyerine, sahibinin kendisi olduğunu söyleyerek 4 bin 500 liraya sattığını açıkladı. Yargıç, soruşturmanın ardından Hakan Esergül’ün yargılanmak üzere cezaevine gönderildiğini anımsattı.

Sanığın yargılandığı “bina açma, kasti hasar, sirkat ve sahtekarlıkla para temini” suçlarından mahkum edildiğini belirten yargıç, sanığın işlediği suçların toplumun huzur ve güvenliğini ciddi şekilde kaçırdığına değindi. Yargıç, bu tür suçları işleyenlere karşı kamu menfaati göz önünde bulundurularak, caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini söyledi.

Ağır ceza yargıcı, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinerek 30 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.