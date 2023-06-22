8 kişiden alınan para 300 bin lira

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’ta trafik kazalarının artmasından şikayet edilirken, sınava girmeyenlere sahte evrakla ehliyet temin edildiğine ilişkin iddialara bir yenisi daha eklendi. Buna göre, Girne’de faaliyet gösteren Ergüneş Şoför Okulu eğitmenlerinin karıştığı, sahte evrakla ehliyet verme soruşturması kapsamında tutuklanan Celal Abbas Uğuroğlu ve Levent Baysal’ın; Sezer Karataş isimli şahsın yanı sıra Pakistan uyruklu 8 kişiye sınava girmeden sahte evraklarla ehliyet sağladığı ortaya çıktı.

Eğitmenlerin 2022 yılından beri bu suçları işlediği öğrenilirken, sahte evrakla ehliyet vererek 300 bin TL’yi aşkın para temin ettikleri iddia edildi. Trafik Dairesi’nin olayı fark etmesi ve 8 Haziran 2023 tarihinde yaptığı şikayet üzerine tutuklanan Celal Abbas Uğuroğlu, Levent Baysal teminat duruşmasına çıkarıldı.

Müfettişin imzasını taklit ettiler

Mahkemede soruşturmayla ilgili detaylar aktarıldı. Polis memuru Ömer Yavuz, Levent Baysal ile Celal Abbas Uğuroğlu’nun, 16 Mayıs 2022 tarihinde yapılan öğrenci ehliyet sınavına girmediği halde Sezer Karataş adına sahte olarak düzenlenen form hazırladıklarını söyledi.

Polis, zanlıların Vergi Dairesine ait genel tahsilat makbuzunun arka kısmına, sınav tarihinde görevli müfettiş U.Ö.’nün imzasını sahteleyip “Geçti” ibaresi yazdıklarını açıkladı.

Polis, zanlıların sahte olarak düzenlenmiş evrakı Girne Vergi Dairesi’nde tedavüle sürüp Sezer Karataş için “D” sınıflarına haiz öğrenci sürücü belgesini temin ettiklerini belirtti.

Şoför okulu arandı, başka evraklar bulundu

Polis, olayın bilgilerine 8 Haziran 2023 tarihinde geldiğini ve ilk etapta Celal Abbas Uğuroğlu ve Sezer Karataş'ın tespit edilerek tutuklandığını açıkladı.

Polis memuru, önce Celal Abbas Uğuroğlu ve Sezer Karataş'ın mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını belirtti.

Polis memuru Yavuz, zanlı Levent Baysal'ın ise arandığını öğrenmesi üzerine teslim olduğunu aktardı.

Polis, Baysal’ın teslim olmasının ardından 3 zanlının birlikte mahkemeye çıkarıldığını anımsattı. Polis, Sezer’in geçtiğimiz hafta teminata bağlandığını, Baysal ile Uğuroğlu hakkında 7 gün ek süre temin edildiğini belirtti.

Polis, bu süre içerisinde zanlıların çalıştığı şoför okulunda yapılan aramada mühürlü bazı evraklar belirlendiğini söyledi.

Yeni tespitler yapıldı

Polis memuru Yavuz, 15 Mayıs 2023 tarihli evrakların incelendiğini, sınava girmeyen yabancı uyruklu 8 kişiye daha aynı yöntemle ehliyet verildiğinin belirlendiğini açıkladı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlıların araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlıların kişi başı 30 bin TL nakit teminat yatırmasına ve her biri için 2 kefilin 250’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.