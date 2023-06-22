Suriyeli mülteciler tutuklandı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Limanı’na gelen tahta yüklü TIR’ın dorsesinde saklanan 5 Suriyeli mülteci, görevlilerin dikkati sayesinde fark edildi. Mültecilerle onları ülkeye sokmaya çalışan TIR şoförü Serdal Ünsal gözaltına alındı.

Ünal insan kaçakçılığı, mülteciler Esad El Selame, Muhammad Abdulsalam, Vail El Hıdır ve Shadi El Said ise yasal olmayan yollarla ülkeye giriş suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada TIR’ın dorsesinde sesler duyan görevlilerin durumu polise bildirmesiyle insan kaçakçılığının ortaya çıktığı açıklandı. Gözaltına alınan Ünsal’ın, mültecilerin dorseye nasıl girdiğini bilmediğini söylediği açıklandı. Mültecilerin ise kendilerini bizzat Ünsal’ın dorseye yerleştirdiğini söylediği belirtildi.

Şoför inkar etti, mülteci yalanladı

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Şükrü Hafız, 20 Haziran 2023 tarihinde, Gazimağusa Limanı içerisinde, bir şirkete ait tahta yüklü TIR dorsesinin içerisinden insan sesleri geldiğine dair bilgi alındığını ve bölgeye gidildiğini söyledi. Polis, TIR şoförü olan Serdal Ünsal’ın huzurunda, dorsede yapılan aramada, Esad El Selame, Muhammad Abdulsalam, Vail El Hıdır ve Shadi El Said’in tespit edildiğini açıkladı. Polis memuru, TIR şoförü Serdal Ünsal’ın ifade verdiğini ve “mültecilerin dorseye nasıl girdiklerini bilmediğini” iddia ettiğini belirtti.

Polis, Vail El Hıdır’ın ise ifade vererek, kendilerini dorseye, Mersin’de, bizzat TIR şoförünün yerleştirdiğini itiraf ettiğini aktardı.

Soruşturmanın yeni başladığını, Gazimağusa Limanı içerisinde bulunan güvenlik kamera görüntülerinin inceleneceğini bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlıların 2 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.