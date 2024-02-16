Gereğini yaptı

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde meydana gelen vurgun ve sahte diploma soruşturması kapsamında tutuklanan, 3 gün polis hücresinde kaldıktan sonra geçtiğimiz Salı günü teminatla serbest bırakılan Kooperatif Şirketler Mukayyidi Çelebi Ilık, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’na istifasını sundu.

Ilık istifa dilekçesinde şunları belirtti:

“Ben aşağıdaki imza sahibi KKTC Kimlik hamili Kooperatif Şirketler Mukayyidi Çelebi Ilık olup, son günlerde hakkımda çıkan suçlamalardan ötürü adaletin tecellisine katkı sağlamak, soruşturmanın salimen yürütülmesine olanak vermek, görev yapmış olduğum Kooperatif Şirketler Mukayyitliğine zarar vermemek, müdafaamı daha sağlıklı bir şekilde de sürdürebilmem ve geçecek olan soruşturma sürecinin lehime sonuçlanacağı inancıyla görevim olan Kooperatif Şirketler Mukayyitliği görevimden bu aşamada azlimi talep ederek saygılar sunarım.”

Ne olmuştu

Mali polis tarafından yürütülen soruşturma sonucu tutuklanan Ilık’ın 2022 ve 2023 yılları içerisinde Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesinde psikoloji bölümünden lisans ve işletme yönetimi yüksek lisans diploması alabilmek için derslere ve sınavlara girmediği halde, sahtekarlıkla ve dolandırmak kastı ile üniversitenin genel sekreteri olan Serdal Gündüz’ü ve dekan olan Doç.Dr. Serdal Işıktaş'ı sahte belge düzenlemeye tahrik ederek diplomaları temin ettiği belirtilmişti.

Soruşturmayı yapan polis, Ilık’ın lisans diploması ile 23 Şubat 2022'de kademe ilerlemesi almak için sahte dilekçe düzenleyip, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına verip, tedavüle sürdüğünü açıklamıştı.

Polis, zanlının 12 Eylül 2023 tarihinde ise yine kademe ilerlemesi almak için e- imza atıp, düzenlediği sahte resmi belgeyi Başbakanlık Personel Dairesine verip tedavüle sürdüğünü söylemişti.

Polis, zanlının, 1 Ekim 2023-1 Şubat 2024 tarihleri arasında Hazine ve Muhasebe Dairesinden bir barem artışı alarak, toplam 10 bin 509,88TL parayı sahtekarlıkla temin ederek, suretiyle suçtan gelir elde ettiğini belirtmişti.



