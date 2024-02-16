Kız arkadaşına Jeep almış 

Ömer KADİROĞLU

Güzelyurt’ta faaliyet gösteren Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nin direktörü Serdal Gündüz ile Uluslararası Ofis sorumlusu Amir Şakira dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, dünkü duruşmada mahkemeye çok sayıda belge ve bilgi sunarak, sanıklar hakkında milyonlarca liralık hırsızlık, hile, sahtekarlık iddiasında bulundu.

Şakira’nın, öğrenci kayıt sahtelemesi nedeniyle üniversiteyi 2 milyon dolar zarara uğrattığı öne sürüldü.

Üniversitenin direktörü ve küçük hissedarlarından Serdal Gündüz aleyhinde ise çok sayıda iddia gündeme getirildi.

Bugüne kadar sahtekarlık ve dolandırıcılık niyetiyle elde edilen gelirin 126 bin 250 TL, 56 bin 986 Sterlin ve 156 bin 346 Euro olduğu, miktarın daha da artabileceği belirtildi.

Polis ayrıca direktör Gündüz’ün, kız arkadaşına 48 bin Sterlin karşılığında Range Rover marka Jeep aldığını açıkladı.

Göstermelik öğrenci kayıtları yaptı

Polis, uluslararası ofis sorumlusu olan Amir Shakerifard’ın komisyon karşılığı üniversitelere yabancı öğrenci bulan bir şirket adına sahte fatura düzenlediğini söyledi.

Polis, zanlının çalıştığı üniversiteye yabancı öğrenci kaydettirmiş gibi sahte faturayı üniversite muhasebesine tedavüle sürerek, 48 bin 810 Euro temin ettiğini açıkladı.

Polis, Shakerifard’ın 2022-2023 yılları arasında yabancı uyruklu şahısları üniversiteye kayıt ettirip öğrenci statüsünde KKTC’ye gelmesini sağladığını, daha sonra okul kayıtlarını silerek insan kaçakçılığı suçuna olanak sağladığını açıkladı.

Polis, zanlının okula kayıt yaptırıp daha sonra sildiği işlem sayısının 604, şahıs sayısının ise 456 olduğunu belirtti.

Polis, okula kayıt yaptıran öğrencilerin üniversitenin hesaplarına para yatırmadığını kaydetti.

Öğrenciler parayı paralel hesaba mı yatırdı?

Polis, kaydı yapılan öğrencilerden birinin üniversitenin gerçek hesaplarına para yatırmadığını ve okulu bitirip mezun olduğunu belirlediklerini açıkladı.

Polis, bu işlemlerden dolayı üniversitenin 2 milyon dolar zarara uğratıldığının öğrenildiğini söyledi.

Polis memuru, söz konusu 456 öğrencinin kimlik bilgilerine ulaştıklarını, KKTC’de bulunanların ifadelerini alacaklarını kaydetti. Polis, Shakerifard’a ait Girne ve Güzelyurt’taki 2 ayrı ikametgâhın yapılan aramada, Girne’deki evinde yabancı öğrencilere ait bilgilerin bulunduğu bir ajandanın bulunup emare olarak alındığını söyledi. Polis, soruşturma sonucu, Shakeifard’ın Serdal Gündüz’ün bilgisi dâhilinde sahte fatura düzenleyip üniversiteye yabancı öğrenci kaydettirmiş gibi gösterip, 48 bin 810 Euro temin ettiğini belirtti.

Paralar bilenmeyen hesaplara aktarıldı

Polis memuru, yürütülen soruşturma sonucu 16-17 Kasım 2022 tarihleri arasında Serdal Gündüz’ün bilgisi dâhilinde üniversitede öğrenci olan bir şahsın okula yatırması gereken 126 bin 250 TL’nin okulun hesabı dışında Türkiye’de bir bankada, kime ait olduğu henüz tespit edilemeyen bir hesaba yatırılmasının sağlandığını söyledi.

Birçok kişiye sahte diploma verildi

Zanlı Serdal Gündüz’ün talimatı ile birçok kişi adına sahte diploma hazırlandığını ifade eden polis memuru, hazırlanan sahte diplomalar ile ilgili sahtekârlıkla para temin edildiğine inanıldığını, bu yöndeki geniş çaplı ve çok yönlü soruşturmanın devam ettiğini kaydetti. Polis, Serdal Gündüz’ün bazı üniversite çalışanlarına kendisiyle ilgili mail ve Whatsapp yazışmalarını polis soruşturması başlamadan hemen önce sildirdiğinin de tespit edildiği belirtildi.

Gündüz’ün 3 evi ve bir iş yeri arandı

Polis, Gündüz’ün Güzelyurt’taki ikametgâhında yapılan aramada bir beyaz eşya şirketi tarafından üniversite adına yazılmış 12 adet fatura bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, faturalarla ilgili izahat istendiğinde Gündüz’ün , “Üniversite benimdir, tüm harcamalarımı okul adına yaparım” cevabını verdiğini açıkladı. Polis, zanlı Serdal Gündüz’ün Karaoğlanoğlu’nda bulunan ikinci ikametgâhında yapılan aramada ikametgah içerisinde bir diş kliniğine ait hiç kullanılmamış 4 blok fatura ve 5 blok tahsilat makbuzu, tuvalet kısmında üzerinde hangi bankadan çekildiğini gösteren bandrollü bir şekilde 10 bin dolar bulunarak emare olarak alındığını kaydetti. Polis, zanlıdan izahat istendiğinde faturalar ve makbuzlar için “Diş kliniği açtım onundur”, 10 bin dolar için ise ilk etapta “maaşımdır” daha sonra ise “avukata vereceğim paradır” dediğini söyledi.

Açtığı diş kliniğinin masrafını okula ödetti

Polis memuru, zanlının Girne’de bulunan ve yarı hissedarı olduğu diş kliniğinde arama yapıldığını; 2018 yılında 3 bin Euro’ya okul tarafından satın alınan diş ünitesinin Gündüz’ün ortağı olduğu kliniğe monte edildiğini tespit ettiklerini açıkladı. Polis, Gündüz’ün ortağı olduğu diş kliniğine 7 bin 250 Euro’luk bir cihaz alındığını ve bu cihazın yine okul adına faturalandırılıp ödemesinin de okul tarafından yapıldığının tespit edildiğini kaydetti. Söz konusu cihazların emare olarak zapt edildiği belirtildi.

Çaldığı paralar paravan şirketle akladı

Polis, 13 Şubat 2024 tarihinde zanlı Serdal Gündüz’e ait olan ve kızı ile birlikte kaldığı bir başka ikametgah daha olduğunun tespit edildiğini ifade etti. Polis, bu ikametgah içerisinde yapılan aramada birçok fatura ve çek fotokopileri, bilgisayar, 5 adet hiç kullanılmamış gider pusulası bloğu, 3 adet hiç kullanılmamış tahsilat makbuzu bloğu ve bir adet bazı sayfaları kullanılmış tahsilat makbuzu bloğunun bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, faturalarda adı geçen ve Gündüz’ün ortak olduğu, şirketle ilgili yapılan soruşturmada faaliyette olmadığının tespit edildiğini söyledi. Polis, şirketin paravan olduğunu, Serdal Gündüz’ün okuldan çaldığı paraları aklamakta kullandığına inanıldığı belirtildi.

Yurt paralarını dahi aldı

Polis, ayrıca Serdal Gündüz’ün bir şahsa Türkiye’deki bankalara hesap açtırttığını açıkladı. Polis, Gündüz’ün öğrenci yurdunda kalan kişilerin bir yıllık kira bedelini Türkiye’de hesaplara aktarmasını sağladığını belirtti. Polis, yurt paralarının bir kısmının Gündüz’ün aldığını, bir kısmını ise arkadaşına havale edildiğini belirlediklerini söyledi.

Sevgilisine Range Rover hediye etti

Polis, Serdal Gündüz’ün 2023 yılında 48 bin Sterlin karşılığında kız arkadaşına Range Rover marka lüks araç aldığını, karşılığında ise 12 bin Sterlin turan bir araç verdiğini, ayrıca okul tarafından 16 bin Sterlin çek ve konu galerinin hesabına 20 bin Sterlin gönderildiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, 20 bin Sterlinin okul hesabından çıkıp çıkmadığının araştırıldığını açıkladı.

Hesaplar inceleniyor

Polis, 2 zanlının ayrıca okula öğrenci getirmeyen Study İn Cyprus isimli işletme adına 7 adet sahte fatura düzenlediklerini, çalıştıkları üniversiteye öğrenci getirmiş gibi okulun muhasebesine verdiklerini, 48 bin 810 Euro’ya ek olarak, 97 bin 286 Euro aldıklarını ve böylelikle okulun muhasebesinden toplam 146 bin Euro’yu sahtekarlıkla temin ettiklerini açıkladı. Polis, 7 sahte faturadan 2 tanesinin karşılığı olan 84 bin TL’nin Türkiye’de kime ait olduğu belli olmayan bir hesaba aktarıldığını söyledi. Polis, geriye kalan 5 faturanın hangi hesaplara aktarıldığını araştırdıklarını belirtti.

Öğrenci avı

Polis, sahte faturada adı geçen öğrencilerin okula aracısız gelip, kayıt olduklarını tespit ettiklerini açıkladı. Polis, 2 zanlının hiçbir acente ve komisyoncu aracılığı olmadan okula gelip kayıt olan öğrencileri tespit edip, sanki acente getirmiş gibi gösterdiklerini belirtti. Polis, hem sahte fatura sayısının hem de sahtekarlıkla alınan para miktarının artacağını ifade etti. Polis, ayrıca zanlıların dışarıdan tercümanlık hizmeti almadığı halde çalıştıkları üniversiteyi dışarıdan hizmet almış gibi gösterip, şirket adına 2 sahte fatura düzenleyip okul muhasebesine sunarak 15 bin 306 Sterlin temin ettiklerini söyledi.

Suç kayıtlarını, gizli programa yüklediler

Polis, ayrıca Shakerifard’ın Gündüz’ün bilgisi dahilinde okulun kullandığı bilgisayar programından başka programa kayıt işlemleri yaptığını açıkladı. Polis, ancak bu programın polis soruşturması başlamadan önce kapatıldığının tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis, birçok şirket tarafından üniversiteye malzeme satılmış gibi sahte faturalar olduğunu, okulun satın alma bölümünün konu faturalardan haberlerinin olmadığının ancak muhasebenin zanlı Serdal Gündüz’ün talimatı ile ödemeleri yaptığını açıkladı.

Suç ortakları olabilir

Polis, diplomalar ile ilgili zanlıların okul içerisinde suç ortakları olup olmadığının araştırıldığını, sahte diplomaların verildiği kişilerin bu diplomaları tedavüle sürüp sürmedikleriyle ilgili olarak Mali Şube’nin soruşturmasının devam ettiğini söyledi.

Polis, bir başka tespitte ise üniversiteyi Europen Alliance College LTD.’den hizmet almış gibi göstererek, 7 adet sahte olduğuna inanılan 25 bin 680 Sterlin’lik fatura düzenlendiğini ve üniversite tarafından ödemesinin sağlandığını açıkladı. Polis, Serdal Gündüz’ün öğrencilerle temas kurarak, okul ücretlerini 2 okul çalışanının hesaplarına yatırılmasını sağladığını ve söz konusu çalışanlardan paranın çekilip hesap sahiplerine verdiği ibanlara gönderilmesinin sağlandığının tespit edildiğini belirtti.

Vurgun miktarı artabilir

Polis, zanlıların ilk belirlemelere göre 126 bin 250 TL, 56 bin 986 Sterlin ve 156 bin 346 Euro parayı sahtekarlıkla temin ettiklerini, ayrıca üniversitenin sahte faturalar ve usulsüz işlemler sonucu yaptığı bir milyon 647 bin 509 TL ile ilgili şikayette bulunduğunu açıkladı. Polis, her iki zanlının bilgisayarlarının, cep telefonlarının, evlerinde bulunan evrakların, faturaların incelendiğini kaydeden polis, vurgun miktarının artabileceğini açıkladı.

Polis, zanlıların serbest kalması halinde alınacak ifadelere, tanıklara, ve emarelere müdahale edebileceğini ifade ederek, 8 gün daha tutuklu kalmalarını talep etti

Mahkeme talebi kabul etti.

