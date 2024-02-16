Ön duruşma yapılacak

Ömer KADİROĞLU

Ülke genelinde faaliyet gösteren bir bankanın Lefke’deki şubesinin sistemine girerek, 24 milyon TL’lik vurgun yaptıkları iddia edilen Afrikalı Ntombizodwa Portia Mcwabeni, Ayomibosi Sunday Ajewole, Adeniyi Busuyi Ajewole, Jenipher Mukobwawase, Tembelihle Nathaniel Moyo Nkiwane, Philip Fani, Winston Batsirai Zemura, Lesley Kundai Machakwa ve Abdalsadig Mohamed Mustafa Abdalla dün Güzelyurt Kaza Mahkemesine çıkarıldı. Sanıklardan Ntombizodwa Portia Mcwabeni tutuksuz yargılanırken, cezaevinden getirilen diğer sanıklarla birlikte duruşmaya çıkarıldı. Savcılık, dava dosyasının hazırlandığını belirterek, süre talep etti. Mahkeme, ön duruşmaların belirlenmesi için davayı 23 Şubat 2024 tarihine erteledi.

Ne olmuştu

Elde edilen bilgilere göre; Lefke’deki ‘Afrika çetesi’ 29 Eylül – 17 Kasım tarihleri arasında, bir banka tarafından, uluslararası havale yapmak amacıyla kullanılan para gönderme sistemine girmişti. Bankanın havale ettiği paraları başka hesaplara aktaran sanıklar, ayrıca mevcut şahıs hesaplarındaki paraları da çalmıştı. Yapılan şikayet üzerine harekete geçen Mali Şube ekipleri, yaptığı soruşturma sonucu 9 kişiyi tutuklamıştı. Soruşturma sonucu mahkeme, Ntombizodwa Portia Mcwabeni’nin tutuksuz, diğer sanıkların ise tutuksuz yargılanmasına emir vermişti.