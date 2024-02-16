KKTC’de yasak!

Güney Kıbrıs’a ait kazı kazan ve piyango biletlerini Kuzey Kıbrıs’ta satan Altan Paşa, Serhan Kumru ve Murat Yayman yasaya aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle tutuklandı.

Zanlılar dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada olgular aktarıldı. Polis, zanlıların güneye ait piyango biletlerini kuzeyde satmanın suç olduğunu bilmediklerini söylediklerini açıkladı.

Polis, zanlılar Altan Paşa, Serhan Kumru ve Murat Yayman’ın ‘Piyangolar Yasasına Aykırı Hareket' suçundan tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldıklarını söyledi.

Polis, 14 Şubat 2024 tarihinde saat 14.20 sıralarında Demirhan'da faaliyet gösteren Erülkü Süpermarketin giriş kısmı önünde Altan Paşa’nın KKTC Piyangolar Dairesi’nden izin almaksızın Güney Kıbrıs’a ait kazı kazan ve piyango bileti sattığı bir esnada tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada Güney Kıbrıs’a ait 50 adet piyango bileti ve 102 adet kazı kazan ele geçirildiğini açıkladı.

Kişi başı 7 bin TL teminat yatırıldı

Polis, suçüstü tutuklanan zanlıya biletleri Serhan Kumru ve Murat Yayman’ın satması için verdiğini tespit ettiklerini kaydetti.

Polis, Murat Yayman’ın da Lefkoşa’da Rum piyango bileti satarken yakalandığını belirtti. Polis, Serhan Kumru hakkında da tutuklama emri çıkarılarak, Lefkoşa’da yakalandığını açıkladı. Polis, zanlıların ifadelerinde Güney Kıbrıs’a ait kazı kazan ve piyango biletlerini satmanın suç olduğunu bilmediklerini söylediklerini aktardı. Polis, zanlıların dava tebliğine eğer bir suçları varsa kabul edeceklerine dair beyan verdiklerini açıkladı. Üç zanlının da KKTC vatandaşı olduğunu söyleyen polis, davalarında hazır bulunmalarının sağlanması için mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Mahkeme, zanlıların 7’şer bin TL nakit teminat yatırması, birer kefilin 300 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

