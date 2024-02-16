Egemenlikten  vazgeçmek yok

Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) ilk bayraktarı Albay Ali Rıza Vuruşkan, vefatının 45’inci yıl dönümünde Lefkoşa’da TMT Mücahitler Derneği’nde düzenlenen törenle anıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, konuşmaların ardından milli mücadelede görev yapan mücahitlere madalyaları takdim edildi.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, mücahitler, aileleri, askeri ve diğer yetkililer katıldı.

Töre: Nereden nerelere geldik

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre törende yaptığı konuşmada, “Nereden nerelere geldik” diyerek, direnişler sergilendiğini, canlar, kanlar verildiğini kaydederek, “Canı cana, kanı kana katarak bugünlere geldik” diye konuştu.

Gaflete düşmemek gerektiğinin altını çizen Meclis Başkanı Töre, “Dahili ve harici bedhahlara çok dikkat etmeliyiz” dedi. Töre, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesini okuyup, anlamak gerektiğini belirtti.

Bayar: Artık geri dönüş olamaz

TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Celal Bayar da, Ali Rıza Vuruşkan’ın, TMT’nin efsane komutanı olduğunu vurgulayarak, TMT’nin direniş hareketini planlayan ve başlatan üç önemli kahraman Türk subayının dikkat çektiğini belirterek, bu isimleri; Daniş Karabelen, İsmail Tansu ve Rıza Vuruşkan olarak sıraladı.

Bayar, “20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı barış, özgürlük ve egemen devletimizin temelidir, tescilidir. Artık geri dönüş olamaz” vurgusu yaptı.

an Bayar, yaşayabilir ve kalıcı çözümün ancak iki egemen devlet temelinde mümkün olduğunu

Serez: Türk subayları daima kalplerimizdedir

TMT Mücahitler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Çetin Serez de, Rıza Vuruşkan’ın, inançlı, cesur ve kendisini Türklüğe adadığını belirterek, Vuruşkan’ın, hayatı pahasına olsa da verilen her görevi başarıya ulaştırmak için canla başla çalıştığını söyledi. Serez, Vuruşkan’ın özgeçmişi hakkında da bilgiler verdi.

Çetin Serez, “Hiçbiri hayata olmayan bu efsanevi Türk subayları daima kalplerimizdedir” dedi.

Tatar: KKTC artık bir gerçektir

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da konuşmasında Kıbrıs’ta bir anlaşma olacaksa, KKTC devletinin bu anlaşmanın bir parçası olması gerektiğini vurgulayarak, “KKTC artık bir gerçektir, tanısınlar veya tanımasınlar bir realitedir” dedi.

Türk Mukavemet Teşkilatı kahramanlarının, Kıbrıs Türk halkının güvenliği ve huzuru için çok önemli görevler yaptığını ifade eden Tatar, “O günün şartlarında bunu başarmak hiç de kolay değildi. Bizim kahramanlarımız, başta Rıza Vuruşkan ve diğerleri bunu başardılar” diye konuştu.

Kimlere madalya verildi?

Konuşmaların ardından madalya takdim edilen mücahitlerin isimleri şöyle:

“Cavit Atalar, Şefki Bilsoy, Ahmet Halit Fedai, Ahmet Kusetta, Safa Keyfi, Mustafa Başman, Kufi Özaygın, Kemal Okan, Cevdet Atalar, Cemal Yetiş, İbrahim Şişman, Salahi Algınay, Şener Yorgozlu, Eray Tamçelik”

