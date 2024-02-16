Komite çalışıyor

Başbakanlık bünyesinde oluşturulan Deprem Denetim Komitesi toplandı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, toplantının ardından Deprem Denetim Komitesi Başkanı, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Deprem Denetim Komitesi Başkanı, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, deprem dayanıklılık testleri tamamlanan 124 okuldan 46’sının projelerinin vizelendiğini, 41 okulda da ihale aşamasına gelindiğini açıkladı.

124 okula ait, küçüklü büyüklü 746 binada toplam 1385 test yapıldığını belirten Cahitoğlu, proje dosyalarının vizelenerek komiteye iletildiğini, dosyalarla ilgili kararın komite tarafından verileceğini belirtti.

Cahitoğlu, çalışmalarını Başbakan Ünal Üstel'in de talimatlarıyla sürdüren komitenin yegane amacının çocukların güvenli binalarda ve sağlıklı ortamlarda eğitim alabilmesi olduğunu vurguladı.

Başbakanlık bünyesindeki Deprem Denetim Komitesi, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Yerbilim Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası ve Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nden oluşuyor.

Adanır’dan Gökçebel’e yanıt var

Öte yandan Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Başkanı Tunç Adanır, okul binalarının deprem riski sıralaması raporunun açıklanmasının ardından ikinci aşamada binalardan örnek alınarak laboratuvar testlerinin yapıldığını; mühendislerin bilimsel ve teknik veriler doğrultusunda gerekli kararları aldığını ve almaya devam edeceklerini kaydetti.

Adanır, bunun uzun ve zahmetli bir süreç olduğunu vurgulayarak, “KTMMOB ve İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) bilimsel ve teknik konularda hiçbir zaman siyasi erkin etkisinde kalmamıştır ve bundan sonra da kalmayacaktır.” dedi.

KTMMOB Başkanı Adanır bu açıklamasını, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Tahir Gökçebel’in katıldığı bir radyo/tv programında yaptığı ve gazetelerde de yer alan açıklamalarına yanıt olarak yaptı.

Gökçebel’in, “KTMMO ve İMO’nun deprem riski raporlarını bilerek açıklamayarak Milli Eğitim Bakanlığı’nın politikalarının ekseninde hareket edildiğini ima ederek; kızgın olduğunu söylemesini” şaşkınlıkla okuduklarını kaydeden Adanır, bu açıklamayı anlamsız ve talihsiz diye niteledi.

