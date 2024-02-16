İçti, efelendi

Lefkoşa’da bir eğlence mekanında çıkan kavgada garsona bıçak çektiği iddia edilen Türkmenistan uyruklu Baburjan Abdullayev şikayet üzerine tutuklandı.

Zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, hesap yüzünden kavga çıktığı belirtildi. Ancak zanlı kavganın hesap yüzünden çıkmadığını iddia etti.

Öte yandan zanlının 2 ayı aşkın süredir ülkede kaçak yaşadığı açıklandı.

Polis, olayın 15 Şubat 2024 tarihinde saat 01.00 sıralarında Ortaköy'de faaliyet gösteren bir eğlence mekânında meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının nefesinde 280 miligram alkolü içki tesiri altında olduğu esnada hesap yüzünden tartıştığı garson D.K’ye (E-22) üzerinde bulundurduğu bıçağı çıkarıp, göstererek sağa sola salladığını anlattı. Polis, zanlının adli şubeye celp edilerek yapılan muhaceret sorgusunda 30 Kasım 2023 tarihinden beri 77 gün ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis memuru, zanlının suçüstü tutuklandığını ve bıçağın tespit edilip emare olarak alındığını belirtti. Polis, Muhaceret Şubesi’nden yapılan soruşturmayla da zanlının KKTC'de ikamet izinsiz kaldığının teyit edildiğini kaydetti. Polis memuru, zanlının 30 günü aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesini talep etti. Polisin ardından söz alan zanlı ise hesap yüzünden kavga etmediğini iddia ederek, “Bıçağı sağa sola sallamadım. Cebimde buldular. Çalışıp cezamı ödemek istiyorum” dedi.

Mahkeme, zanlıyı “kanunsuz bıçak taşımak”, “ikamet izinsiz”, “sarhoşluk ve uygunsuz tavrı hareket” suçlarından yargılanmak üzere 30 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi.

