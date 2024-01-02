Hoş geldin Lavin

Hüseyin ÇİÇEK

Yeni yılın ilk bebeği dün sabah 06.15’te Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde dünyaya gelen Lavin bebek oldu. Cemile ve Kemal Çökük çiftinin bebeği olan Lavin bebek sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Diyalog muhabirine konuşan Cemile Çökük, Lavin’in ilk bebekleri olduğunu ifade etti. Eşi Kemal Çökük ile bir yıldır evli olduklarını kaydeden Cemile Çökük, ilk bebeklerine kavuşmanın heyecanının yanı sıra, yeni yılın ilk bebeğine sahip olmanın da sevincini yaşadıklarını ifade etti. Çökük, “Bebeğimizin sağlık ve mutlulukla büyümesini temenni ederim” şeklinde konuştu.

Yılın ikinci bebeği Ece bebek oldu

2024 yılının ikinci bebeği ise 25 dakika ara ile Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde dünyaya geldi. Nuray Çelik ve Erdem Ahmet Çelik çiftinin kızları Ece bebek saat 06.35’de doğdu. 3 kilo 900 gram doğan Ece bebek ile annesinin tüm sağlık kontrolleri yapıldı. Aile yeni yıla büyük sevinçle girdiklerini söyledi.