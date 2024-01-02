Biletler satışa çıkıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 31 Aralık 2023 tarihli Devlet Piyangosu önceki akşam çekildi.

Piyangolar İdaresi’nden verilen bilgiye göre, çekilişte 5 milyon TL'lik büyük ikramiye "103716" numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Lefkoşa bayisi Hüseyin Dağ tarafından satıldı.

Piyangolar İdaresi, 15 Ocak tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiyenin bir milyon TL olacağını açıkladı.

Bilet fiyatı 100 TL olacak ve bugünden itibaren satışa sunulacak.

