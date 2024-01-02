Gurur verici

Ömer KADİROĞLU

Geride bıraktığımız 2023 yılının kısa bir değerlendirmesini yapan ve 2024’ten beklentilerini dile getiren vatandaşlar, yerel televizyon kanalları içerisinde en fazla Diyalog tv2020’yi izlediklerini söyledi.

Diyalog TV için “doğrudan yana, tarafsız ve bağımsız bir yayıncılık yapıyor” diyen vatandaşlar, yeni yılda başarılı yayınların devamını diledi.

Ne dediler?..

Kemal Altay

“2023 yılında ekonomimiz bir önceki yıla göre daha kötüydü. Herkesin olduğu gibi ekonomik yönde ben de sıkıntılar yaşadım. 2023 yılında bir kez İstanbul’a aile ziyaretine gittim. 2023 yılında ev veya araba değişikliği yapmadım. İmkânım olsa değişiklik yapmak isterdim ancak ekonomik şartlar bizleri bayağı bir zorladı. 2023 yılında bir kedi sahibi olduğum için mutlu oldum. Üzüldüğüm olay ise Meleklerimizi depremde kaybetmemiz oldu. 2023 yılında en fazla izlediğim televizyon kanalı Diyalog TV oldu. Diyalog TV’de en fazla Reşat Akar’ın programını takip ediyorum. Övmek gibi değil ancak kayda değer tv2020 dışında pek bir kanal yoktur.”

Mehmet Ali Kanarya

“ 2023 yılında ekonomik durumum 2022 yılına göre daha kötü oldu. 2023 yılında tatil amaçlı yurt dışına sadece Türkiye’ye gittim. 2023 yılında ev veya araba değişikliği yapmaya imkânım olmadı. İmkânım olsa arabamı değişmeyi isterdim. 2023 yılında en çok üzüldüğüm konu geceden sabaha yükselen market fiyatlarıdır. 2023 yılında en fazla okuduğum gazete Diyalog en fazla izlediğim televizyon Diyalog TV’de yeni adıyla tv2020 oldu. En fazla Reşat Akar’ın akşamüzeri olan programını izliyorum.”

Seyfettin Korkmaz

“İyisi ile kötüsü ile 2023 geride kaldı. 2024 yılının daha iyi bir yıl olmasını diliyorum. 2023 yılında acılarımız da mutluluklarımız da oldu. 2023 yılında çocuklarıma kavuştum. Çocuklarım yanımda değildi ancak artık onların yanındayım. 2023 yılında ekonomik durumum bir önceki yıla göre daha kötüydü. 2023 yılında beni en çok üzen ve mutlu eden olaylar var ve en önemlisi de dünyada var olan ve bizleri üzen savaşların artık yaşanmamasıdır.”

Aytaç Özbingül

“2023 yılı orta halli bir yıldı. 2023 yılında aileme katılan veya kaybettiğim yakınlarım olmadı. 2023 yılında ekonomim bir önceki yıl göre daha kötüydü. 2023 yılında ev veya araba değişikliği yapmadım. Beni en çok üzen hayat pahalılığı en çok mutlu eden ise çocuklarımın yanımda ve iyi olmalarıdır”

Ahmet Ali

“2023 yılı ben ve ailem için iyi bir yıl oldu. 2023 yılında aileme katılan bireyler olmadı ancak kaybettiğimiz yakınlarımız var. 2023 yılında ekonomimiz bir önceki yıla göre daha kötü oldu. 2023 yılında beni en çok üzen durum ekonominin kötü olmasıydı. Mutlu olduğum bir olay ise yaşamadım.”

Osman Köseoğlu

“2023 yılı önce deprem sonra savaşlarla ve ekonomik sıkıntılarla geçen bir yıl oldu. 2023 yılında Şubat depreminde kaybettiğimiz şampiyon melekler için çok üzüldük. Ülkede denetimin olmaması nedeniyle pahalılık aldı başını gidiyor. 2023 yılında beni üzen olayların başında 6 Şubat depreminde kaybettiğimiz birinci derece yakınlarımız oldu. 2023 yılında ailemize katılan yeni fertler olmadı. Bir önceki yıla göre ekonomik durumumuz 2023 yılında çok daha kötü bir hale geldi. Son bir yılda tatil, ev veya araba değişikliği yapmadım. İmkânım olsa yapardım ancak şimdi böyle bir durum söz konusu değildir. 2023 yılında en fazla okuduğum gazete ve televizyon Diyalog TV ve Diyalog Gazetesi’dir. Reşat Akar, çok önemli şeyler söylüyor ancak hiçbir yetkili bunu duymuyor. Diyalog TV halkın sesi ve dili oluyor ancak bizi yönetenler duymuyor, görmüyor. Tek dertleri oturdukları koltuk ve alacakları oylardır.”

Şevket Kendir

“2023 yılı benim için hiç iyi bir yıl olmadı. 2023 yılında annemi kaybettim ve çok üzüldüm. Diğer yandan da ailemize katılan bir torunum oldu, bu da beni mutlu etti. 2023 yılında ekonomimiz bir önceki yıla göre çok kötüydü. 2023 yılında tatil yapmadım. Ev veya araba değişikliği de yapmadım. İmkânım olsa elbette ki tatil ve araba değişikliği isterdim ancak olmadı.”

Mustafa Özbingül

“2023 yılı benim için iyi bir yıl oldu. 2023 yılında ailemize katılan bireyler olmadı ancak ablamı kaybettim. 2023 yılında ekonomik durumumuz bir önceki yıla göre daha kötüydü. Her geçen yıl daha da kötüye gidiyor. 2023 yılında tatil yapmadım. Ev ve araba değişikliği de yapmadım. İmkânım olsa değişiklik veya tatil yapmak isterdim. En çok üzüldüğüm olay İsrail- Filistin savaşıydı. Mutlu olduğum konu ise ailemin iyi olduğunu görmektir.”

Öztürk Keskinel

“2023 yılı çok kötü bir yıl oldu. Hem ekonomik anlamda hem de hırsızlık, cinayet ve benzeri olayların arttığı bir yıl oldu. 2023 yılında aileme katılan fertler veya kaybettiğim yakınlarım olmadı. 2023 yılında ekonomik durumun bir önceki yıla göre çok daha kötü oldu. 2023 yılında tatil yapmadım ev ve araba değişikliği de yapamadım. 2023 yılında en çok üzüldüğüm konu gençlerimizin geleceğinin olmaması, aşırı nüfus artışı ve toplumsal olaylardır.”

Kamil Birkaya

“2023 yılı çok da iyi olmayan bir yıldı. Hiç bir şey anlamadığımız hiçbir doğru düzgün bir olay olmadı. Toplumsal olaylar; deprem ve savaşlar bizleri üzen olaylardı. 2023 yılında aileme katılan fertler ve ailemde çok şükür kaybettiğim yakınlarım olmadı. 2023 yılında ekonomim bir önceki yıla göre çok daha kötüydü. Değil son bir yılda ömrümde tatil yapamadım. 17 sene kullandığım arabamı değiştim ve daha uygun fiyatlı bir araba aldım. 2023 yılında en çok üzüldüğüm olay deprem ve ülkemizde aşırı yabancı nüfus artışı olması oldu. En çok izlediğim kanal tv2020’dir. tv2020’de en fazla Reşat Akar’ın programını takip ediyorum. Sonrasında da haber bültenini izliyorum.”

Seval Şahmaran

“2023 yılı kötü bir yıl oldu. 2023 yılında yaşanan deprem ve savaşlar bizleri derinden üzmüştür. 2023 yılında aile yakınlarımız ve arkadaşlarımızdan kaybettiğimiz fertlerimiz de oldu ve bunlar da bizleri çok üzdü. 2023 yılında ekonomimiz 2022 yılına göre daha kötü oldu. Son bir yılda tatil yapmadım ancak 2023 yılında daha uygun bir araba alarak araba değişikliği yaptım.”

Hasan Yusufoğlu

“2023 yılı ne iyi ne kötü bir yıl oldu. 2023 yılında ailemize katılan veya kaybettiğimiz bireyler olmadı. 2023 yılında tatile çıkmadım ev ve araba değişikliği de yapmadım. İmkânım olsa evimde tadilat yapmak isterdim. 2023 yılında beni en çok üzen olay yönetim şeklimizdir. Oğlumu nişanladım ve bu da bizim mutluluğumuz oldu.”

Ali Zabitler

“2023 yılı eziyetlerle geçen bir yıl oldu. 2023 yılında ailemize katılan veya kaybettiğimiz yakınlarımız olmadı. Son bir yılda tatile çıkmadım ev ve araba değişikliği de yapmadım. İmkânım olsa tatil yapmak ve araba değişikliği yapmak isterdim ancak imkânımız yok. 2023 yılında beni üzen Şubat depreminde hayatını kaybedenler oldu. 2023 yılında mutlu olacağım bir şey yaşamadım.”

Halil Menteşoğluları

“2023 yılı benim açımdan iyi geçti. 2023 yılında ailemizden kaybettiğimiz biri çok şükür olmadı ancak ailemize katılan birisi var yakın bir zamanda nişan olacağım. 2023 yılında ekonomim bir önceki yıla göre çok kötü oldu. Ev yapmaya başladım ve çok zorluklar yaşıyorum. Son bir yılda tatile maalesef çıkamadım. Araba değişikliği de yapamadım ancak imkânım olsa tatil yapmak veya arabamı değişmek isterdim. 2023 yılında beni en çok mutlu eden konu nişanlanacak olmamdır.”

Önay Yavaş

“2023 yılında depremler, pahalılık ve hastalıklarla geçen sıkıntılı bir yıl oldu. 2023 yılında beni en çok üzen olay Şubat ayında Türkiye’de yaşanan depremde hayatını kaybeden yakınlarımız ve arkadaşlarımızın çocukları oldu. 2023 yılında ailemize katılan bir de torunum oldu. 2023 yılında ekonomim bir önceki yıla göre çok kötü oldu. Yabancılar alışveriş yaparken yerli halk uzaktan bakıyor. 2023 yılında tatil amaçlı Türkiye’ye gittim. Ev ve araba değişikliği yapamadım ancak imkânım olsa yapmak isterdim. 2023 yılında en çok izlediğim televizyon tv2020 oldu. Reşat Akar’ın programını beğenerek takip ediyorum. 2023 yılında mutluluktan çok üzüntü yaşadığımız olaylar oldu.”

Ergün Soyal

“2023 yılı orta halli bir yıl oldu. 2023 yılında ailemize katılan yeni bireyler olmadı ancak kaybettiğimiz yakınlarımız oldu. 2023 yılında ekonomimiz bir önceki yıla göre daha kötü oldu. 2023 yılında tatil yapmadım. Ev ve araba değişikliği de yapmadım ancak imkânım olsa bile yapmazdım. 2023 yılında beni en çok üzen olay Şampiyon Meleklerimizi depremde kaybetmemiz oldu fakat mutlu olacağım bir durum yaşamadıkm. 2023 yılında en çok okuduğum gazete Diyalog Gazetesi, en çok izlediğim kanal ise Diyalog TV yeni adıyla tv2020 oldu. En fazla Reşat Akar’ı izliyorum. Gerçekleri söylüyor ve sorunları çözümleri ile birlikte aktarıyor. Bu nedenle beğenerek izliyorum.”

Sinem Demirci

“2023 yılı hem iyi hem de kötü bir yıl oldu. 2023 yılında Şampiyon Meleklerimizi kaybettik ve hayatını kaybeden çocuklardan ailemden olanlar da vardı. 2023 yılında ekonomim bir önceki yıla göre daha kötü oldu. Son bir yılda tatil yapmadım ancak arabamı değiştirerek uygun bir araba aldım. 2023 yılında beni en çok üzen olay Türkiye’deki deprem oldu. 2023 yılında en çok izlediğim televizyon kanalı Diyalog TV oldu. Reşat Akar’ın yorumlarını beğenerek takip ediyor ve hergün hiç kaçırmadan izliyorum.”

Hasan Kıroğlu

“2023 yılı çok kötü bir yıl oldu. 2023 yılında Türkiye’de yaşanan depremde ailemizden kaybettiklerimiz oldu. 2023 yılında ekonomim her geçen yıl olduğu gibi bir önceki yıla göre daha kötü oldu. 2023 yılında tatile çıkmadım. Ev veya araba değişikliği de yapmadım ancak imkânım olsa yapmak isterdim. 2023 yılında beni üzen deprem oldu, mutlu olduğum bir şey de yaşamadım.”

Fetine Manecioğlu

“2023 yılı biraz iyi biraz kötü bir yıl oldu. 22023 yılında ailemize kızımı nişanladım ve damadım katıldı. Ailemizden hayatını kaybedenler oldu. Bir önceki yıla göre 2023 yılında ekonomimiz daha kötü oldu. Son bir yılda tatile çıkmadım ev ve araba değişikliği yapamadım. İmkânım olsa gitmek isterdim. 2023 yılında beni üzen ailemden kaybettiklerim oldu. Torunlarımın büyümesi, sağlığımızın yerinde olması ve çocuklarımızın mutluluğu da bizlerin mutluluğu oldu. 2023 yılında en çok okuduğum gazete Diyalog Gazetesi en çok izlediğim kanal ise Diyalog TV oldu. Diyalog TV’de en çok Reşat Akar’ın Gündem Özel programını takip ediyorum”

Cenk Yolaçan

“2023 yılı benim için güzel bir yıl oldu. İş hayatımda güzellikler oldu. 2023 yılında ailemize yeni katılan bireyler yok ancak geçtiğimiz hafta kuzenimi kaybettim ve bu beni üzen bir olay oldu. 2023 yılında ekonomim bir önceki yıla göre daha iyi oldu. 2023 yılında ev değişikliği yaptım. Kiracı olduğum evden çıkıp başka yerde bir ev kiralayıp oraya taşındım. 2023 yılında beni mutlu eden işlerimin iyi gitmesi. En çok üzüldüğüm konu da ekonomik durumun ülke için iyi olmamasıdır. TL’nin değer kaybı birçok insanın hayatını olumsuz etkiledi ve bu da beni çok üzdü”

Hasan Kanarya

“2023 yılı orta halli bir yıl oldu. 2023 yılında ekonomimiz bir önceki yıla göre daha kötü oldu. Emekliyim ve emekli maaşımla geçinmeye çalışıyorum. 2023 yılında mutlu olduğum pek bir şey yok ancak yaşanan olumsuzluklar bizleri üzmüştür. 2024 yılkından beklentim sağlık ve huzurdur”

Erkan Demirtaş

“2023 yılı bayağı bir yoğun geçti. Birçok olumsuzluklar ve hastalıklar yaşadık. 2023 yılında ekonomim bir önceki yla göre daha iyi oldu. 2023 yılında hayatını kaybeden yakınlarım oldu ancak ailemize yeni katılan bireyler olmadı. 2023 yılında çok niyet etsem de tatil yapamadım. Ev ve araba değişikliği de yapamadım. 2023 yılında dünya genelinde yaşanan olaylar, çocukların ölümleri, ekonomik kriz gibi olaylar beni üzen olaylardı. Mutlu olduğum konular ise iş yönünden iyiye gitmem beni mutlu etti”

Elena Deniz

“2023 yılı çok zor bir yıl oldu. 2023 yılında birçok olumsuzluklar ve pahalılık yaşadık. 2023 yılında yaşanan pahalılık nedeniyle ve çocukların okullarının ücretlerinin artması ekonomik anlamda zorluklar yaşattı. 2023 yılında ailemize yeni katılan veya kaybettiğimiz bireyler olmadı. Son bir yılda memleketim Moldova’ya giderek bir tatil yaptım. 2023 yılında arabamı değiştim. Beni en çok üzen olaylar gençlerin kötü alışkanlıkları ve yanlış yola düşen gençlerdir. En çok mutlu olduğum konu ise ailemdir. 2024 yılından beklentim ekonominin daha iyi olması ve pahalılığın olmamasıdır”

Aycan Gürbüz

“2023 yılı çok kötü bir yıl oldu. 2023 yılında annemi kaybettim ve beni bu durum çok üzdü. 2023 yılında ekonomimiz bir önceki yıla göre çok daha kötü oldu. Son bir yılda tatil, ev ve araba değişikliği yapmadım. İmkânım olsa tatil yapmak ve arabamı değişmek isterdim. 2023 yılında beni en çok üzen annemin vefatı, mutlu olduğum konu ise ikiz torunlarımın hayatımıza girmesi oldu. 2024 yılından beklentim daha güzel ve refah bir yıl olması, ucuzluğun sağlanması ve ekonominin düzelmesidir”

Ayten Yıldırım

“2023 yılı çok kötü bir yıl oldu. Zorluklar ve pahalılıkla geçen bir yıl oldu. 2023 yılında ekonomimiz bir önceki yıla göre daha kötü oldu ve hatta bundan sonra böyle giderse daha da kötü olacaktır. 2023 yılında kaybettiğim yakınlarım olmadı ancak hayatımıza torunum girdi ve bizi bu durum mutlu etti. 2023 yılında beni en çok üzen durum pahalılık nedeniyle çocuklarımın istediklerini sınırlı bir şekilde yapmamdır. Keşke daha iyi bir ekonomi olsa ve çocuklarımın istediklerini daha rahat yapabilseydim. 2023 yılında tatile çıkamadım ev veya araba değişikliği de yapamadım. İmkânım olsa tatile çıkmak isterdim. 2024 yılından beklentim sağlığımızın yerinde olması ve çocuklarımın ailemin huzur ve mutluluğudur”

Enver Özetem

“2023 yılı sıkıntılı bir yıl oldu. 2023 yılında ekonomik durumumuz bir önceki yıla göre daha kötü oldu. 2023 yılında ev ve araba değişikliği yapmadım ancak imkân olsa yapmak isterdim. 2023 yılında beni en çok üzen konular yaşanan bazı kaza olayları ve ailemden kaybettiklerim oldu. 2024 yılından beklentim savaşların bitmesi ve herkesin sağlığının yerinde olmasıdır”

Burak Yıldız

“2023 yılı zor bir yıl oldu. Ailem deprem yaşadı ve bunun yanında ekonomik sıkıntıların yaşandığı bir yıl oldu. 2023 yılında ekonomik durumum bir önceki yıla göre daha kötü oldu. 2023 yılında tatile çıkmadım sadece araba değişikliği yaptım. 2023 yılında en çok üzüldüğüm durumlar ekonomik sıkıntılar, deprem ve depremde mağdur olan insanlar oldu. 2024 yılından beklentim daha rahat ve güzel bir yıl olmasıdır”

Murat Elagöz

“2023 yılı bayağı stresli ve acılı geçti. 6 Şubat depreminde ölen çocuklarımızın 17 tanesi öğretmenlik yaptığım okulun öğrencileriydi. Senenin hemen başında acılar devamında ise ekonomik krizlerle geçen bir yıl oldu. 2024 yılından beklentim bir barışın olması ve insanların refah bir yaşam sürmesidir. 2023 yılında ekonomik durumumuz bir önceki yıla göre daha kötü oldu. 2023 yılında aileme yeni katılan bireyler olmadı ancak kaybettiklerimiz var. 2023 yılında mutlu olduğum bir konu küçük oğlumun mesleğine başlaması. Ancak 2023 bana çok haz vermedi. 6 Şubat depremine günlerce aylarca ağladım. İnşallah 2024 ülkemize huzur, barış getirir ve ekonomik bir düzelme getirir”