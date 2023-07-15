Rakam yetersiz

Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, yeni asgari ücretin yetersiz olduğunu belirtti ve ilgilileri bu kararlarını yeniden gözden geçirmeye davet etti.

Yazılı açıklamasında aylardır kaybettikleri alım gücünün telafi edilmesi için bekleyen asgari ücretle çalışanların hayal kırıklığına uğratıldığını kaydeden Bıçaklı, yeni asgari ücretle yeniden açlığa mahkum edildiklerini vurguladı.

Hayat pahalılığının ocak ayından bugüne gerçek olarak neredeyse yüzde 100’den fazla olduğunu ifade eden Bıçaklı, çalışanlara verilen artışın kabul edilemez olarak nitelendirdi.

Bıçaklı, “Ocak 2023'te belirlenen asgari ücretin karşılığı 601 STG iken bugün güya verilen artışa rağmen STG karşılığı 601 den 532 STG’ye düşmüştür. Aslında asgari ücretliler ocak ayındaki alım güçlerinin de altına düşürülmüştür “dedi.

Tavsiye Kararı Resmi Gazete’de...

Öte yandan Asgari Ücrete İlişkin Tavsiye Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret için tanınan 10 günlük itiraz süresi başladı.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun 12 Temmuz Çarşamba günkü toplantısında kabul edilen Asgari Ücrete İlişkin Tavsiye Kararı, dünkü Resmi Gazete’de ilan edilerek, 10 günlük itiraz süresi tanındı.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, yılın ikinci asgari ücretini aylık brüt 18 bin 103, net 15 bin 750TL olarak belirlemişti.

