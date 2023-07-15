Çok sayıda sabıkası var

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Akdoğan’da, geçtiğimiz ay eski sevgilisinin evine farklı tarihlerde giren Cankut Atatüre, genç kadına dehşeti yaşattı. İlk olarak 6 Haziran’da eski kız arkadaşının evine giren Atatüre, 700 TL para çaldı. Zanlı bu esnada kendisini engellemeye çalışan kadını darp etti. Zanlı 10 Haziran’da yine eski sevgilisinin evine gitti ve bu kez genç kadının telefonunu yere atarak kırdı. Olayın ardından kayıplara karışan zanlı, önceki gün polis operasyonu ile yakalandı. Akdoğan’da bir evde tespit edilen zanlı, polise teslim olmak yerine kaçmaya çalıştı. Polis köy içerisinde 20 dakikalık bir kovalamacanın ardından zanlıyı yakaladı. Zanlı dün çıkarıldığı mahkeme tarafından cezaevine gönderildi.

Yastık altındaki parayı çaldı

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Fikret Sekizler, zanlının, 6 Haziran 2023 tarihinde, Akdoğan’da, eski kız arkadaşı olan İ.T.’ye ait eve giderek, gizlice içeri girdiğini ve yatak odasında, yastık altında bulunan 700 TL parayı çaldığını açıkladı. Polis, zanlının, kendisini fark eden ve engellemeye çalışan İ.T.’yi, göğsünden ittikten sonra yüzüne vurarak darp ettiğini ve kaçtığını aktardı. Polis, zanlının, 10 Haziran 2023 tarihinde de İ.T.’nin evine gittiğini ve genç kadının cep telefonunu yere atarak kırdığını söyledi. Zanlının, konu tarihte kaçtığını ve aranmakta olduğunu bildiren polis, önceki gün Akdoğan’da tespit edildiğini açıkladı. Polis memuru, ekipleri gören zanlının, koşarak kaçmaya çalıştığını ve 20 dakikalık bir kovalamacanın ardından yakalandığını bildirdi.

10 sabıkası var

Zanlının 10 adet sabıkası olduğuna dikkat çeken polis, işlediği suçun ardından kaçan zanlının, polisin kendisini teslim almaya gittiğinde de kaçmaya teşebbüs ettiğini anımsattı. Polis memuru, zanlının serbest kalması halinde yargıdan kaçabileceğini ifade ederek, cezaevine gönderilmesini talep etti. Mahkeme, zanlının, 2 ayı geçmemek şartı ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.

