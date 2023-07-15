İşçiler kavruluyor

Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği Başkanı Osman Amca işçilerin 40 derecenin üzerine çıkan hava sıcaklığında çalıştırılmasına tepki göstererek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bu yönde sundukları önerilerin ivedi şekilde hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

Amca, yaptığı açıklamada, inşaat sektöründe sıcak hava altında çalışan işçilere 10 gün çalışma yasağı getirilerek, maaşlarının işverenler ve devlet tarafından ortak karşılanması için öneri sundu.

Ülkedeki hava sıcaklıklarının Temmuz ayı ortasından Ağustos ayı ortasına kadar çok yükseldiğine dikkat çeken Amca, Taşeronlar Birliği’nin üyelerinin büyük bir kısmının güneş altında çalışmasından dolayı rahatsız olduklarını belirtti.

Bu yönde birtakım çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Amca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile devletin diğer kurumların yürüttükleri çalışmaları paylaştıklarını ifade ederek bu çalışmaların içeriğinden bahsetti.

“Güneyde işçinin parasını sendikalar ödüyor”

Güney Kıbrıs’taki uygulamaya da değinen Amca, oradaki sendikaların bir yıl boyunca işverenlerden kestikleri katkı ile 1-15 Ağustos tarihlerinde çalışma yasağından önce, bu parayı çalışanlara ödediğini belirtti.



Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2023, 09:52